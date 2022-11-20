Росія готує на білорусько-українському кордоні провокації «зі смертями та кров’ю»





Про це розповів генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, пише



«Кремль переслідує дуже просту мету: вони хочуть спровокувати Білорусь на безпосередню участь у військових діях. Тобто щоб розкрити ще одну гарячу точку на наших кордонах. Це дуже важливо для них, тому що вони не можуть нічого зробити з лінією фронту, вона не піддається їхнім зусиллям. Вони думають, що якщо відкриють другий-третій фронт в Білорусі, Придністров’ї, це якимось чином їм допоможе. Наскільки готова Білорусь до цього, невідомо. Риторика може бути будь-яка, але чи готові білоруси безпосередньо вмирати за Путіна чи Лукашенка?» - каже Віктор Ягун.



На його думку, зараз росіяни можуть створити якесь «криваве місиво» - спалити хату якогось чиновника, захопити школу.



«Можливо, вони думають, що в Білорусі їм вдасться зробити якусь провокацію зі смертями, кров’ю, якимось екшеном. Якщо буде реалізація в прямому ефірі, то це однозначно провокація. Тому що такі речі не відбуваються під камерою пропагандистів. Все, що могла зробити Україна, це оприлюднити інформацію, таким чином зірвавши плани ворога. Я думаю, що вони не полишили цих планів. Можливо, вони їх модернізують. Але те, що провокація має відбутися в найближчі тижні, це однозначно», - наголосив колишній заступник голови СБУ.



Нагадаємо, ГУР повідомляло, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія готується до провокації на кордоні України та Білорусі, адже російські окупанти переслідують певну ціль.Про це розповів генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ, пише ТСН «Кремль переслідує дуже просту мету: вони хочуть спровокувати Білорусь на безпосередню участь у військових діях. Тобто щоб розкрити ще одну гарячу точку на наших кордонах. Це дуже важливо для них, тому що вони не можуть нічого зробити з лінією фронту, вона не піддається їхнім зусиллям. Вони думають, що якщо відкриють другий-третій фронт в Білорусі, Придністров’ї, це якимось чином їм допоможе. Наскільки готова Білорусь до цього, невідомо. Риторика може бути будь-яка, але чи готові білоруси безпосередньо вмирати за Путіна чи Лукашенка?» - каже Віктор Ягун.На його думку, зараз росіяни можуть створити якесь «криваве місиво» - спалити хату якогось чиновника, захопити школу.«Можливо, вони думають, що в Білорусі їм вдасться зробити якусь провокацію зі смертями, кров’ю, якимось екшеном. Якщо буде реалізація в прямому ефірі, то це однозначно провокація. Тому що такі речі не відбуваються під камерою пропагандистів. Все, що могла зробити Україна, це оприлюднити інформацію, таким чином зірвавши плани ворога. Я думаю, що вони не полишили цих планів. Можливо, вони їх модернізують. Але те, що провокація має відбутися в найближчі тижні, це однозначно», - наголосив колишній заступник голови СБУ.Нагадаємо, ГУР повідомляло, що найближчим часом військово-політичне командування РФ планує проведення масштабної провокації на кордоні України і Білорусі.

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