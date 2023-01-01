Мобілізація: хто може служити за місцем проживання





Дехто з них має право проходити службу за місцем проживання. Адвокат Ростислав Кравець детально пояснив, про які категорії йдеться, повідомляє видання



Категорії громадян, які мають повне право служити за місцем проживання, визначені ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".



Хто в Україні може проходити службу за місцем проживання:



- особи з інвалідністю;

- багатодітні батьки;

- батьки дітей з інвалідністю та важкохворих дітей.



Кравець визнав, що дуже часто в Україні цього не дотримуються, наприклад, вказана вище категорія людей із західних областей нерідко потрапляє на Донбас.



Але якщо такий військовозобов'язаний хоче, наголосив адвокат, то може звернутися з відповідним рапортом до командира частини й вказати, що має право служити в регіоні, де зареєстрований. І тоді його мають перевести.

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