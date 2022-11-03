27-річний волинянин викрав з дому односельця тисячу доларів

27-річний волинянин викрав з дому односельця тисячу доларів
Учора, 16 березня, до поліції із заявою звернувся 51-річний житель Ковельського району. Чоловік повідомив, що з його будинку зникло понад 1 тисяча доларів США та 1 тисяча грн.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На місце пригоди направилась слідчо-оперативна група поліції. З’ясувалося, що зловмисник, підібравши ключ до вхідних дверей помешкання, проник до житла та скоїв крадіжку. Правоохоронці вилучили низку речових доказів та за гарячими слідами встановили особу, підозрювану у вчиненні злочину.

Ним виявився раніше судимий 27-річний односелець заявника. Частину викрадених коштів вилучили.

Нагадаємо, що санкція ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: крадіжка, Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
27-річний волинянин викрав з дому односельця тисячу доларів
Сьогодні, 10:26
ЗСУ з Javelin знищили танк росіян на Донбасі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
Мобілізація: хто може служити за місцем проживання
Сьогодні, 09:52
Волинянка Анастасія Алпєєва – переможниця чемпіонату Європи з вільної боротьби
Сьогодні, 09:39
Росія готує на білорусько-українському кордоні провокації «зі смертями та кров’ю»
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
Проник через вікно та обікрав магазин: на Волині викрили «серійного» злодія Проник через вікно та обікрав магазин: на Волині викрили «серійного» злодія
01 лютий, 11:32
На Тернопільщині затримали жінок, які обікрали пенсіонерку на Волині На Тернопільщині затримали жінок, які обікрали пенсіонерку на Волині
03 листопад, 2022, 22:13
На Волині просять допомогти встановити особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО На Волині просять допомогти встановити особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО
04 жовтень, 2022, 12:15
14-річний волинянин викрав з будинку культури акустичну систему 14-річний волинянин викрав з будинку культури акустичну систему
24 травень, 2022, 16:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
27-річний волинянин викрав з дому односельця тисячу доларів
Сьогодні, 10:26
 0
ЗСУ з Javelin знищили танк росіян на Донбасі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
 0
Мобілізація: хто може служити за місцем проживання
Сьогодні, 09:52
 0
Волинянка Анастасія Алпєєва – переможниця чемпіонату Європи з вільної боротьби
Сьогодні, 09:39
 0
Росія готує на білорусько-українському кордоні провокації «зі смертями та кров’ю»
Сьогодні, 09:22
 0
Медіа
відео
1/8