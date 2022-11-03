27-річний волинянин викрав з дому односельця тисячу доларів

Учора, 16 березня, до поліції із заявою звернувся 51-річний житель Ковельського району. Чоловік повідомив, що з його будинку зникло понад 1 тисяча доларів США та 1 тисяча грн.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На місце пригоди направилась слідчо-оперативна група поліції. З’ясувалося, що зловмисник, підібравши ключ до вхідних дверей помешкання, проник до житла та скоїв крадіжку. Правоохоронці вилучили низку речових доказів та за гарячими слідами встановили особу, підозрювану у вчиненні злочину.Ним виявився раніше судимий 27-річний односелець заявника. Частину викрадених коштів вилучили.Нагадаємо, що санкція ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.