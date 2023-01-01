ЗСУ з Javelin знищили танк росіян на Донбасі. ВІДЕО





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"Протитанкісти 36 ОБрМП за допомогою ПТРК "Джавелін" утилізували ворожий танк в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові знищили російський танк. Техніку знешкодили одним пострілом з Javelin.Про це повідомляє Міністерство оборони України."Протитанкісти 36 ОБрМП за допомогою ПТРК "Джавелін" утилізували ворожий танк в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів . Крім того, військові "приземлили" ворожий вертоліт.

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