ЗСУ з Javelin знищили танк росіян на Донбасі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
Українські військові знищили російський танк. Техніку знешкодили одним пострілом з Javelin.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Протитанкісти 36 ОБрМП за допомогою ПТРК "Джавелін" утилізували ворожий танк в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові "приземлили" ворожий вертоліт.
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Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Протитанкісти 36 ОБрМП за допомогою ПТРК "Джавелін" утилізували ворожий танк в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові "приземлили" ворожий вертоліт.
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