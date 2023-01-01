ЗСУ з Javelin знищили танк росіян на Донбасі. ВІДЕО

ЗСУ з Javelin знищили танк росіян на Донбасі. ВІДЕО
Українські військові знищили російський танк. Техніку знешкодили одним пострілом з Javelin.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Протитанкісти 36 ОБрМП за допомогою ПТРК "Джавелін" утилізували ворожий танк в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові "приземлили" ворожий вертоліт.


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Теги: ЗСУ, знищили танк
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