Волинянка Анастасія Алпєєва – переможниця чемпіонату Європи з вільної боротьби

Анастасія Алпєєва стала переможницею чемпіонату Європи з вільної боротьби U23.



Про це



Волинська спортсменка, чемпіонка Європи серед юніорів Анастасія Алпєєва здобула першість у чемпіонаті Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.



Фінал відбувся 16 березня у румунському Бухаресті. Дівчина змагалася у категорії до 76 кілограмів. У фінальному поєдинку волинянка здолала 23-річну литовську борчиню Камілу Гаукайте.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянкастала переможницею чемпіонату Європи з вільної боротьби U23.Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.Волинська спортсменка, чемпіонка Європи серед юніорів Анастасія Алпєєва здобула першість у чемпіонаті Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.Фінал відбувся 16 березня у румунському Бухаресті. Дівчина змагалася у категорії до 76 кілограмів. У фінальному поєдинку волинянка здолала 23-річну литовську борчиню

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