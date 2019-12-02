Волинянка Анастасія Алпєєва – переможниця чемпіонату Європи з вільної боротьби
Сьогодні, 09:39
Волинянка Анастасія Алпєєва стала переможницею чемпіонату Європи з вільної боротьби U23.
Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
Волинська спортсменка, чемпіонка Європи серед юніорів Анастасія Алпєєва здобула першість у чемпіонаті Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.
Фінал відбувся 16 березня у румунському Бухаресті. Дівчина змагалася у категорії до 76 кілограмів. У фінальному поєдинку волинянка здолала 23-річну литовську борчиню Камілу Гаукайте.
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Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
Волинська спортсменка, чемпіонка Європи серед юніорів Анастасія Алпєєва здобула першість у чемпіонаті Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.
Фінал відбувся 16 березня у румунському Бухаресті. Дівчина змагалася у категорії до 76 кілограмів. У фінальному поєдинку волинянка здолала 23-річну литовську борчиню Камілу Гаукайте.
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