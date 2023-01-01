Суд звільнив від покарання волинянина, який вербував дівчат для роботи повіями

Суд звільнив від покарання волинянина, який вербував дівчат для роботи повіями
Рівненський суд призначив три роки іспитового терміну 29-річному мешканцю Волині, який вербував дівчат для роботи повіями у Словаччині.

Йому вдалось схилити до заняття проституцією трьох дівчат, всі вони не мали грошей та перебували у скрутному становищі, пише ZAXID.NET.

Затримали чоловіка в 2018 році в пункті пропуску «Грушів-Будомеж». Свою провину він визнав та запевнив, що начебто розкаявся. Суд вирішив, що для чоловіка буде достатньо іспитового терміну без відбування покарання в тюрмі.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, трьох дівчат з Рівненщини сутенер завербував на початку літа 2018 року. Їм він обіцяв високі заробітки: по 300 євро з одного клієнта. Зважаючи на те, що така сума була для них дуже високою, на пропозицію працювати повіями дівчата погодились. В свою чергу, сутенер пообіцяв допомогти з оформленням документів для виїзду з України.

Затримали чоловіка 28 червня 2018 року в пункті пропуску «Грушів-Будомеж» разом з двома дівчатами. Відомо, що третя через сімейні обставини в той день поїхати не змогла.

Оголошення вироку у цій справі відбулося 24 лютого цього року. «У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю і повідомив, що дійсно скоїв вказане правопорушення при вищезазначених обставинах. В скоєному щиро розкаюється. Від потерпілих надійшли заяви про розгляд справи за їх відсутності, покарання просили обрати на розсуд суду», – йдеться у вироку.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 149 ККУ (торгівля людьми), втім, від відбування покарання звільнив, призначивши лише три роки умовного терміну. Зазначимо, що максимально ця стаття передбачає до 12 років ув'язнення.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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Теги: Волинянин, суд, проституція
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