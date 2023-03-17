Словаччина передасть Україні 13 винищувачів
Сьогодні, 11:40
Уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-19.
Про це заявив прем'єр-міністр Едуард Гегер на пресконференції у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".
Гегер на брифінгу повідомив, що уряд одноголосно схвалив угоду про передачу Україні в дар винищувачів МіГ-29 та надасть літаки спільно з Польщею.
"Сьогодні уряд одноголосно схвалив міжнародну угоду, на підставі якої було прийнято рішення про надання Україні МіГів і частини системи ППО "Куб", - цитує Гегера видання Aktuality.
Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні.
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Про це заявив прем'єр-міністр Едуард Гегер на пресконференції у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".
Гегер на брифінгу повідомив, що уряд одноголосно схвалив угоду про передачу Україні в дар винищувачів МіГ-29 та надасть літаки спільно з Польщею.
"Сьогодні уряд одноголосно схвалив міжнародну угоду, на підставі якої було прийнято рішення про надання Україні МіГів і частини системи ППО "Куб", - цитує Гегера видання Aktuality.
Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні.
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