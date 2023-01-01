Україна визволила з полону жінок, яких утримували в Сирії. ВІДЕО

Україна визволила з полону жінок, яких утримували в Сирії. ВІДЕО
Співробітники ГУР МО України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей ― сьогодні вночі вони перетнули державний кордон.

"Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі", - йдеться у повідомленні.


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Теги: Сирія, визволили з полону, ГУР
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