Україна визволила з полону жінок, яких утримували в Сирії. ВІДЕО
Сьогодні, 12:12
Співробітники ГУР МО України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії.
Про це повідомили у пресслужбі ГУР.
Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей ― сьогодні вночі вони перетнули державний кордон.
"Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУР.
Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей ― сьогодні вночі вони перетнули державний кордон.
"Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі", - йдеться у повідомленні.
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