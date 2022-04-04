У бою з росіянами на Харківщині загинув волинянин Руслан Волох
Сьогодні, 12:18
У бою з рашистським окупантом загинув житель села Поліське Старовижівської громади Руслан Волох, 1976 року народження.
Про це повідомили на сторінці селищної ради.
Герой був до останнього вірний військовій присязі та загинув 11 березня 2023 року, в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Гряниківка Куп’янського району Харківської області.
Про дату, час зустрічі та поховання загиблого Героя повідомлять додаткового.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на сторінці селищної ради.
Герой був до останнього вірний військовій присязі та загинув 11 березня 2023 року, в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Гряниківка Куп’янського району Харківської області.
Про дату, час зустрічі та поховання загиблого Героя повідомлять додаткового.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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