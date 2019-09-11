Біля Луцька «швидка» потрапила у ДТП. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



ДТП сталася біля АЗС WOG. Як виявилося, зіткнулися "швидка" та легковик KIA.



Про постраждалих наразі невідомо. Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 17 березня, у селі Струмівка Луцького району сталася аварія за участі карети швидкої допомоги.Про цеповідомили очевидці.ДТП сталася біля АЗС WOG. Як виявилося, зіткнулися "швидка" та легковик KIA.Про постраждалих наразі невідомо. Деталі – згодом.

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