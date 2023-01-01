На Волині чоловік вкрав в односельця коня з возом
Сьогодні, 12:25
Працівники Камінь-Каширського районного відділу поліції розкрили крадіжку коня та гужової підводи.
Про це інформує поліція Волині.
Учора, 16 березня, до поліції звернувся 56-річний чоловік. Громадянин повідомив, що поблизу його подвір’я зник його кінь та гужова підвода.
Слідчо-оперативна група встановила, що до крадіжки причетний 30-річний односелець. Його затримали згідно ст. 208 КПК. Кінь та гужова підвода вилучена та передана на збереження власникові.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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Про це інформує поліція Волині.
Учора, 16 березня, до поліції звернувся 56-річний чоловік. Громадянин повідомив, що поблизу його подвір’я зник його кінь та гужова підвода.
Слідчо-оперативна група встановила, що до крадіжки причетний 30-річний односелець. Його затримали згідно ст. 208 КПК. Кінь та гужова підвода вилучена та передана на збереження власникові.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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