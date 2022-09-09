Звільненим з полону прикордонницям з Волині вручили ордени «За мужність». ФОТО

Керівництво Держприкордонслужби вручило прикордонницям з Волині, яких в жовтні звільнили з російського полону, державні нагороди.Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.Відповідно до Указу Президента України молодшого сержантата старшого сержантанагородили орденами "За мужність" III ступеня.Нагороди прикордонницям з Волині а також їхнім колегам вручив заступник Голови Держприкордонслужби«Наше спільне завдання – здолати ворога, повернутися на міжнародно визнаний державний кордон України, забезпечити мир у наших домівках», – наголосив Сергій Сердюк у зверненні до присутніх.Людмила Кравчук повномасштабне вторгнення Росії зустріла разом з побратимами прикордонного підрозділу «Сартана», де на той служила фельдшером. У полоні військовослужбовиця пробула 6 місяців і 1 тиждень.Кінологиня Аліна Паніна ранок повномасштабного вторгнення. Там, разом зі своєю чотирилапою помічницею «Сонею», вона здійснювала огляд морських суден. Потім була оборона заводу «Азовмаш», тиждень під постійними обстрілами на «Азовсталі», далі – полон. До рук окупантів Аліна потрапила з двома службовими собаками.