Звільненим з полону прикордонницям з Волині вручили ордени «За мужність». ФОТО

Звільненим з полону прикордонницям з Волині вручили ордени «За мужність». ФОТО
Керівництво Держприкордонслужби вручило прикордонницям з Волині, яких в жовтні звільнили з російського полону, державні нагороди.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Відповідно до Указу Президента України молодшого сержанта Аліну Паніну та старшого сержанта Людмилу Кравчук нагородили орденами "За мужність" III ступеня.

Нагороди прикордонницям з Волині а також їхнім колегам вручив заступник Голови Держприкордонслужби Сергій Сердюк.

«Наше спільне завдання – здолати ворога, повернутися на міжнародно визнаний державний кордон України, забезпечити мир у наших домівках», – наголосив Сергій Сердюк у зверненні до присутніх.

Людмила Кравчук повномасштабне вторгнення Росії зустріла разом з побратимами прикордонного підрозділу «Сартана», де на той служила фельдшером. У полоні військовослужбовиця пробула 6 місяців і 1 тиждень.
Звільненим з полону прикордонницям з Волині вручили ордени «За мужність». ФОТО


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Кінологиня Аліна Паніна ранок повномасштабного вторгнення зустріла у Маріупольському морському торговельному порту. Там, разом зі своєю чотирилапою помічницею «Сонею», вона здійснювала огляд морських суден. Потім була оборона заводу «Азовмаш», тиждень під постійними обстрілами на «Азовсталі», далі – полон. До рук окупантів Аліна потрапила з двома службовими собаками.
Звільненим з полону прикордонницям з Волині вручили ордени «За мужність». ФОТО

Звільненим з полону прикордонницям з Волині вручили ордени «За мужність». ФОТО
Звільненим з полону прикордонницям з Волині вручили ордени «За мужність». ФОТО


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Теги: нагороди, Волинь, Держприкордонслужба
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