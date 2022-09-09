Звільненим з полону прикордонницям з Волині вручили ордени «За мужність». ФОТО
Сьогодні, 21:35
Керівництво Держприкордонслужби вручило прикордонницям з Волині, яких в жовтні звільнили з російського полону, державні нагороди.
Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.
Відповідно до Указу Президента України молодшого сержанта Аліну Паніну та старшого сержанта Людмилу Кравчук нагородили орденами "За мужність" III ступеня.
Нагороди прикордонницям з Волині а також їхнім колегам вручив заступник Голови Держприкордонслужби Сергій Сердюк.
«Наше спільне завдання – здолати ворога, повернутися на міжнародно визнаний державний кордон України, забезпечити мир у наших домівках», – наголосив Сергій Сердюк у зверненні до присутніх.
Людмила Кравчук повномасштабне вторгнення Росії зустріла разом з побратимами прикордонного підрозділу «Сартана», де на той служила фельдшером. У полоні військовослужбовиця пробула 6 місяців і 1 тиждень.
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Кінологиня Аліна Паніна ранок повномасштабного вторгнення зустріла у Маріупольському морському торговельному порту. Там, разом зі своєю чотирилапою помічницею «Сонею», вона здійснювала огляд морських суден. Потім була оборона заводу «Азовмаш», тиждень під постійними обстрілами на «Азовсталі», далі – полон. До рук окупантів Аліна потрапила з двома службовими собаками.
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Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.
Відповідно до Указу Президента України молодшого сержанта Аліну Паніну та старшого сержанта Людмилу Кравчук нагородили орденами "За мужність" III ступеня.
Нагороди прикордонницям з Волині а також їхнім колегам вручив заступник Голови Держприкордонслужби Сергій Сердюк.
«Наше спільне завдання – здолати ворога, повернутися на міжнародно визнаний державний кордон України, забезпечити мир у наших домівках», – наголосив Сергій Сердюк у зверненні до присутніх.
Людмила Кравчук повномасштабне вторгнення Росії зустріла разом з побратимами прикордонного підрозділу «Сартана», де на той служила фельдшером. У полоні військовослужбовиця пробула 6 місяців і 1 тиждень.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Відчуття, що ти вільна людина, важко передати словами». Звільнена лучанка розповіла про понад 7 місяців полону
Кінологиня Аліна Паніна ранок повномасштабного вторгнення зустріла у Маріупольському морському торговельному порту. Там, разом зі своєю чотирилапою помічницею «Сонею», вона здійснювала огляд морських суден. Потім була оборона заводу «Азовмаш», тиждень під постійними обстрілами на «Азовсталі», далі – полон. До рук окупантів Аліна потрапила з двома службовими собаками.
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