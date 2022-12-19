Звільнена з полону волинська прикордонниця разом з новою чотирилапою помічницею – уже на службі
Сьогодні, 14:00
Волинська прикордонниця Аліна Паніна та її нова напарниця «Челсі» уже на службі. У жовтні минулого року Аліну звільнили з російського полону, де вона пробула п’ять місяців.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Західне регіональне управління Держприкордонслужби України".
Ранок повномасштабного вторгнення кінологиня зустріла у Маріупольському морському торговельному порту. Там, разом зі своєю чотирилапою помічницею «Сонею», вона здійснювала огляд морських суден. Потім була оборона заводу «Азовмаш», тиждень під постійними обстрілами на «Азовсталі», далі – полон. До рук окупантів Аліна потрапила з двома службовими собаками.
«Соня» та «Джессі» були з прикордонницею на «Азовсталі», разом пройшли через надскладні випробування, підтримували та оберігали. На жаль, з полону Аліна повернулася без службових собак, їх окупанти дівчині не віддали.
І ось, після тривалої реабілітації й відновлення, прикордонниця повернулася на рідну Волинь та продовжує службу на українсько-польському кордоні. Аби підтримати Аліну, друзі подарували їй спанієля, як дві краплі води схожого на «Соню». Зараз собака призвичаюється до нової напарниці. Разом постійно тренуються та вчаться працювати у тандемі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Я була в Оленівці під час вибуху і говорила з тими, хто вижив, – прикордонниця з Волині Аліна Паніна.
Аліна дуже сумує за своїми чотирилапими пухнастиками та вірить, що обов’язково з ними зустрінеться. А поки переглядає архівні світлини й відео з «Сонею» та «Джессі» і усіляко намагається їх повернути. Нагадує про чотирилапих і зображення дівчини з собакою на стінописі у сквері її рідного міста. Цей сюжет художники присвятили Аліні.
Про нього дівчина дізналася випадково від друзів. А відкриття муралу відбулося в день звільнення Паніної з полону. Щоправда про те, що цього дня прикордонниця повернеться на рідну землю ніхто з організаторів і гадки не мав.
Нині Аліна проходить службу в одному з прикордонних підрозділів Волинського загону та з нетерпінням чекає на повернення з полону свого чоловіка, теж прикордонника.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Західне регіональне управління Держприкордонслужби України".
Ранок повномасштабного вторгнення кінологиня зустріла у Маріупольському морському торговельному порту. Там, разом зі своєю чотирилапою помічницею «Сонею», вона здійснювала огляд морських суден. Потім була оборона заводу «Азовмаш», тиждень під постійними обстрілами на «Азовсталі», далі – полон. До рук окупантів Аліна потрапила з двома службовими собаками.
«Соня» та «Джессі» були з прикордонницею на «Азовсталі», разом пройшли через надскладні випробування, підтримували та оберігали. На жаль, з полону Аліна повернулася без службових собак, їх окупанти дівчині не віддали.
І ось, після тривалої реабілітації й відновлення, прикордонниця повернулася на рідну Волинь та продовжує службу на українсько-польському кордоні. Аби підтримати Аліну, друзі подарували їй спанієля, як дві краплі води схожого на «Соню». Зараз собака призвичаюється до нової напарниці. Разом постійно тренуються та вчаться працювати у тандемі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Я була в Оленівці під час вибуху і говорила з тими, хто вижив, – прикордонниця з Волині Аліна Паніна.
Аліна дуже сумує за своїми чотирилапими пухнастиками та вірить, що обов’язково з ними зустрінеться. А поки переглядає архівні світлини й відео з «Сонею» та «Джессі» і усіляко намагається їх повернути. Нагадує про чотирилапих і зображення дівчини з собакою на стінописі у сквері її рідного міста. Цей сюжет художники присвятили Аліні.
Про нього дівчина дізналася випадково від друзів. А відкриття муралу відбулося в день звільнення Паніної з полону. Щоправда про те, що цього дня прикордонниця повернеться на рідну землю ніхто з організаторів і гадки не мав.
Нині Аліна проходить службу в одному з прикордонних підрозділів Волинського загону та з нетерпінням чекає на повернення з полону свого чоловіка, теж прикордонника.
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