Звільнена з полону волинська прикордонниця разом з новою чотирилапою помічницею – уже на службі

Аліна Паніна та її нова напарниця «Челсі» уже на службі. У жовтні минулого року



Про це повідомили на фейсбук-сторінці



Ранок повномасштабного вторгнення кінологиня зустріла у Маріупольському морському торговельному порту. Там, разом зі своєю чотирилапою помічницею «Сонею», вона здійснювала огляд морських суден. Потім була оборона заводу «Азовмаш», тиждень під постійними обстрілами на «Азовсталі», далі – полон. До рук окупантів Аліна потрапила з двома службовими собаками.



«Соня» та «Джессі» були з прикордонницею на «Азовсталі», разом пройшли через надскладні випробування, підтримували та оберігали. На жаль, з полону Аліна повернулася без службових собак, їх окупанти дівчині не віддали.



І ось, після тривалої реабілітації й відновлення, прикордонниця повернулася на рідну Волинь та продовжує службу на українсько-польському кордоні. Аби підтримати Аліну, друзі подарували їй спанієля, як дві краплі води схожого на «Соню». Зараз собака призвичаюється до нової напарниці. Разом постійно тренуються та вчаться працювати у тандемі.



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Аліна дуже сумує за своїми чотирилапими пухнастиками та вірить, що обов’язково з ними зустрінеться. А поки переглядає архівні світлини й відео з «Сонею» та «Джессі» і усіляко намагається їх повернути. Нагадує про чотирилапих і зображення дівчини з собакою на стінописі у сквері її рідного міста. Цей сюжет художники присвятили Аліні.



Про нього дівчина дізналася випадково від друзів. А відкриття муралу відбулося в день звільнення Паніної з полону. Щоправда про те, що цього дня прикордонниця повернеться на рідну землю ніхто з організаторів і гадки не мав.



Нині Аліна проходить службу в одному з прикордонних підрозділів Волинського загону та з нетерпінням чекає на повернення з полону свого чоловіка, теж прикордонника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська прикордонницята її нова напарниця «Челсі» уже на службі. У жовтні минулого року Аліну звільнили з російського полону, де вона пробула п’ять місяців Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Західне регіональне управління Держприкордонслужби України" Ранок повномасштабного вторгнення кінологиня зустріла у Маріупольському морському торговельному порту. Там, разом зі своєю чотирилапою помічницею «Сонею», вона здійснювала огляд морських суден. Потім була оборона заводу «Азовмаш», тиждень під постійними обстрілами на «Азовсталі», далі – полон. До рук окупантів Аліна потрапила з двома службовими собаками.«Соня» та «Джессі» були з прикордонницею на «Азовсталі», разом пройшли через надскладні випробування, підтримували та оберігали. На жаль, з полону Аліна повернулася без службових собак, їх окупанти дівчині не віддали.І ось, після тривалої реабілітації й відновлення, прикордонниця повернулася на рідну Волинь та продовжує службу на українсько-польському кордоні. Аби підтримати Аліну, друзі подарували їй спанієля, як дві краплі води схожого на «Соню». Зараз собака призвичаюється до нової напарниці. Разом постійно тренуються та вчаться працювати у тандемі.Аліна дуже сумує за своїми чотирилапими пухнастиками та вірить, що обов’язково з ними зустрінеться. А поки переглядає архівні світлини й відео з «Сонею» та «Джессі» і усіляко намагається їх повернути. Нагадує про чотирилапих і зображення дівчини з собакою на стінописі у сквері її рідного міста. Цей сюжет художники присвятили Аліні.Про нього дівчина дізналася випадково від друзів. А відкриття муралу відбулося в день звільнення Паніної з полону. Щоправда про те, що цього дня прикордонниця повернеться на рідну землю ніхто з організаторів і гадки не мав.Нині Аліна проходить службу в одному з прикордонних підрозділів Волинського загону та з нетерпінням чекає на повернення з полону свого чоловіка, теж прикордонника.

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