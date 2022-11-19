Навіщо РФ стягує до Білорусі застарілу техніку
Сьогодні, 14:30
Російська армія стягує до Білорусі військовий "металобрухт", оскільки військово-промисловий комплекс РФ не має достатніх можливостей для проведення розконсервації техніки.
Про це повідомляє замкомандувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.
За даними Генштабу ЗСУ, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває до Білорусі з РФ для навчання особового складу противника, - знята з довготривалого зберігання. Для її відновлення потрібен час, а також значні сили та засоби.
Відомо, що до робіт по відновленню військової техніки, що прибула з РФ, залучаються білоруські військовослужбовці.
Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути пов‘язані зі спільними льотними навчаннями сил рф та білорусі з 16 січня по 01 лютого.
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Про це повідомляє замкомандувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.
За даними Генштабу ЗСУ, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває до Білорусі з РФ для навчання особового складу противника, - знята з довготривалого зберігання. Для її відновлення потрібен час, а також значні сили та засоби.
Відомо, що до робіт по відновленню військової техніки, що прибула з РФ, залучаються білоруські військовослужбовці.
Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути пов‘язані зі спільними льотними навчаннями сил рф та білорусі з 16 січня по 01 лютого.
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