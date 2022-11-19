Навіщо РФ стягує до Білорусі застарілу техніку





Про це Олександр Павлюк.



За даними Генштабу ЗСУ, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває до Білорусі з РФ для навчання особового складу противника, - знята з довготривалого зберігання. Для її відновлення потрібен час, а також значні сили та засоби.



Відомо, що до робіт по відновленню військової техніки, що прибула з РФ, залучаються білоруські військовослужбовці.



Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути пов‘язані зі спільними льотними навчаннями сил рф та білорусі з 16 січня по 01 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія стягує до Білорусі військовий "металобрухт", оскільки військово-промисловий комплекс РФ не має достатніх можливостей для проведення розконсервації техніки.Про це повідомляє замкомандувач Сухопутних військ ЗСУЗа даними Генштабу ЗСУ, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває до Білорусі з РФ для навчання особового складу противника, - знята з довготривалого зберігання. Для її відновлення потрібен час, а також значні сили та засоби.Відомо, що до робіт по відновленню військової техніки, що прибула з РФ, залучаються білоруські військовослужбовці.Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути пов‘язані зі спільними льотними навчаннями сил рф та білорусі з 16 січня по 01 лютого.

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