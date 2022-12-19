За тиждень на Волині 5 людей померли від коронавірусу





Про це



З 2 до 8 січня на Волині спостерігається зниження захворюваності на коронавірус на 16 % в порівнянні з попереднім тижнем.



Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:



- Луцький район – 60 хворих;

- Володимирський район – 13 хворих;

- Камінь–Каширський район – 22 хворих;

- Ковельський район – 51 хворий.



Госпіталізували 46 осіб (31,5 %), 100 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужали 40 осіб. Зареєстровано 5 летальних випадків (Луцький район – 3, Володимирський район – 1, Ковельський район – 1). Померлі особи віком 55 – 85 років, мала супутні хронічні захворювання, не вакциновані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За попередній тиждень на Волині зареєстрували 146 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 13, медичних працівників – 5).Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».З 2 до 8 січня на Волині спостерігається зниження захворюваності на коронавірус на 16 % в порівнянні з попереднім тижнем.Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:- Луцький район – 60 хворих;- Володимирський район – 13 хворих;- Камінь–Каширський район – 22 хворих;- Ковельський район – 51 хворий.Госпіталізували 46 осіб (31,5 %), 100 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужали 40 осіб. Зареєстровано 5 летальних випадків (Луцький район – 3, Володимирський район – 1, Ковельський район – 1). Померлі особи віком 55 – 85 років, мала супутні хронічні захворювання, не вакциновані.

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