За тиждень на Волині 5 людей померли від коронавірусу

За тиждень на Волині 5 людей померли від коронавірусу
За попередній тиждень на Волині зареєстрували 146 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 13, медичних працівників – 5).

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».

З 2 до 8 січня на Волині спостерігається зниження захворюваності на коронавірус на 16 % в порівнянні з попереднім тижнем.

Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:

- Луцький район – 60 хворих;
- Володимирський район – 13 хворих;
- Камінь–Каширський район – 22 хворих;
- Ковельський район – 51 хворий.

Госпіталізували 46 осіб (31,5 %), 100 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужали 40 осіб. Зареєстровано 5 летальних випадків (Луцький район – 3, Володимирський район – 1, Ковельський район – 1). Померлі особи віком 55 – 85 років, мала супутні хронічні захворювання, не вакциновані.

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Теги: коронавірус, Волинь
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