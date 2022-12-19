За тиждень на Волині 5 людей померли від коронавірусу
Сьогодні, 14:45
За попередній тиждень на Волині зареєстрували 146 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 13, медичних працівників – 5).
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
З 2 до 8 січня на Волині спостерігається зниження захворюваності на коронавірус на 16 % в порівнянні з попереднім тижнем.
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
- Луцький район – 60 хворих;
- Володимирський район – 13 хворих;
- Камінь–Каширський район – 22 хворих;
- Ковельський район – 51 хворий.
Госпіталізували 46 осіб (31,5 %), 100 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужали 40 осіб. Зареєстровано 5 летальних випадків (Луцький район – 3, Володимирський район – 1, Ковельський район – 1). Померлі особи віком 55 – 85 років, мала супутні хронічні захворювання, не вакциновані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
З 2 до 8 січня на Волині спостерігається зниження захворюваності на коронавірус на 16 % в порівнянні з попереднім тижнем.
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
- Луцький район – 60 хворих;
- Володимирський район – 13 хворих;
- Камінь–Каширський район – 22 хворих;
- Ковельський район – 51 хворий.
Госпіталізували 46 осіб (31,5 %), 100 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужали 40 осіб. Зареєстровано 5 летальних випадків (Луцький район – 3, Володимирський район – 1, Ковельський район – 1). Померлі особи віком 55 – 85 років, мала супутні хронічні захворювання, не вакциновані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Генсек ОБСЄ проти виключення РФ з організації
Сьогодні, 15:00
За тиждень на Волині 5 людей померли від коронавірусу
Сьогодні, 14:45
Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 14:42
Навіщо РФ стягує до Білорусі застарілу техніку
Сьогодні, 14:30
Медіа