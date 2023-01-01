Генсек ОБСЄ проти виключення РФ з організації

Марія Шмід вважає, що членство Росії в організації все ще має сенс.



Про це вона сказала в інтерв’ю Welt, повідомляє



За словами Шмід, збереження дипломатичних каналів відкритими не означає, що є згода.



"У будь-якому випадку, з сьогоднішньої точки зору, я думаю, що для Росії є сенс залишатися членом ОБСЄ" – сказала вона.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав виключити РФ з ОБСЄ з огляду на агресивну війну Росії.



"Одного дня нам знову знадобляться канали зв'язку", - сказала на це Шмід.



За її словами, ОБСЄ є єдиною безпековою організацією, в якій за одним столом сидять всі, хто є важливим для європейської архітектури безпеки. ОБСЄ виникла з конфронтації часів холодної війни і була заснована країнами, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації, пояснила вона.



У листопаді президент України Володимир Зеленський розкритикував Організацію з безпеки і співробітництва у Європі за недостатню участь у спробах змусити Росію припинити війну проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар ОБСЄ Хельгавважає, що членство Росії в організації все ще має сенс.Про це вона сказала в інтерв’ю Welt, повідомляє "Європейська правда" За словами Шмід, збереження дипломатичних каналів відкритими не означає, що є згода."У будь-якому випадку, з сьогоднішньої точки зору, я думаю, що для Росії є сенс залишатися членом ОБСЄ" – сказала вона.Міністр закордонних справ Українизакликав виключити РФ з ОБСЄ з огляду на агресивну війну Росії."Одного дня нам знову знадобляться канали зв'язку", - сказала на це Шмід.За її словами, ОБСЄ є єдиною безпековою організацією, в якій за одним столом сидять всі, хто є важливим для європейської архітектури безпеки. ОБСЄ виникла з конфронтації часів холодної війни і була заснована країнами, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації, пояснила вона.У листопаді президент Українирозкритикував Організацію з безпеки і співробітництва у Європі за недостатню участь у спробах змусити Росію припинити війну проти України.

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