11-річний школяр з Луцька за рік прочитав 70 книг. ФОТО. ВІДЕО

Володимир Каліш за 2022 рік прочитав 70 книжок. Наприкінці року школяр підбиває підсумки прочитаного та пригадує найцікавіші книги.



Про це він розповів



Хлопчик читає разом зі своєю мамою щодня. В день мінімум – 20 сторінок, але якщо книжка цікава та захоплює, то може й більше, – розповідає Володимир.



Книги купують та беруть в бібліотеках. Однією з найцікавіших, які прочитав минулого року, – каже Володя Каліш, – була "Українці у світі: 33 правдиві історії". У ній розповідається про відомих українців у світі.



Про всі прочитані книги Володимир розповідає у власному відеовлозі на YouTube, який веде вже понад шість років.



"Любов до книги можна прищепити дитині тільки власним прикладом", – говорить мама Наталія Каліш.



Окрім читання, Володя займається музикою, зокрема, грає на бандурі. Влітку волонтерив, виступав на вулиці та збирав гроші на потреби Збройних сил України.



У цьому році, – каже Володя, – робити добрі справи не припинить. Продовжить і читати: найперше у планах — серія романів про Гаррі Поттера.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одинадцятирічнийза 2022 рік прочитав 70 книжок. Наприкінці року школяр підбиває підсумки прочитаного та пригадує найцікавіші книги.Про це він розповів Суспільному Хлопчик читає разом зі своєю мамою щодня. В день мінімум – 20 сторінок, але якщо книжка цікава та захоплює, то може й більше, – розповідає Володимир.Книги купують та беруть в бібліотеках. Однією з найцікавіших, які прочитав минулого року, – каже Володя Каліш, – була "Українці у світі: 33 правдиві історії". У ній розповідається про відомих українців у світі.Про всі прочитані книги Володимир розповідає у власному відеовлозі на YouTube, який веде вже понад шість років."Любов до книги можна прищепити дитині тільки власним прикладом", – говорить мама Наталія Каліш.Окрім читання, Володя займається музикою, зокрема, грає на бандурі. Влітку волонтерив, виступав на вулиці та збирав гроші на потреби Збройних сил України.У цьому році, – каже Володя, – робити добрі справи не припинить. Продовжить і читати: найперше у планах — серія романів про Гаррі Поттера.

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