На Донбасі загинув житель Луцької громади Євген Марчук

На Донбасі загинув житель Луцької громади Євген Марчук
На війні із Росією загинув 34-річний мешканець с. Озерце Луцької міської територіальної громади Марчук Євген Володимирович,

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Євгена Марчука мобілізували на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 1 десантно-штурмового взводу 1 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону.

Солдат Марчук Євген Володимирович загинув 4 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
На Донбасі загинув житель Луцької громади Євген Марчук

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Теги: Марчук, загинув, військовий, Озерце
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