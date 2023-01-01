На Донбасі загинув житель Луцької громади Євген Марчук

Марчук Євген Володимирович,



Про це Ігор Поліщук.



Євгена Марчука мобілізували на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 1 десантно-штурмового взводу 1 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону.



Солдат Марчук Євген Володимирович загинув 4 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!



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