Черги на в'їзд до України відсутні: яка ситуація на волинських пунктах пропуску

Черги на в'їзд до України відсутні: яка ситуація на волинських пунктах пропуску
Повідомили про ситуацію щодо черг із транспортними засобами у волинських пунктах пропуску станом на 12:00 9 січня.

Наразі черги на в'їзд до України відсутні.

Про це зазначають у пресслужбі Волинської митниці.

На виїзд з України черги із транспортних засобів фіксуються в пункті пропуску “Устилуг”, що на кордоні з Польщею.

“Ягодин - Дорогуськ”

на в‘їзд до України — вантажних - 0, автобусів - 0

на виїзд — вантажних - лише електронна черга, автобусів - 0.

“Устилуг - Зосін” (здійснюється пропуск порожніх вантажівок виключно на виїзд з України)

на в‘їзд до України — легкових - 0, вантажних до 7,5 тонн - 0,

на виїзд — легкових - 85, усіх вантажних - 65.

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Теги: Волинська митниця, Устилуг, Ягодин
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