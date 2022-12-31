Черги на в'їзд до України відсутні: яка ситуація на волинських пунктах пропуску

Повідомили про ситуацію щодо черг із транспортними засобами у волинських пунктах пропуску станом на 12:00 9 січня.Наразі черги на в'їзд до України відсутні.Про це зазначають у пресслужбі Волинської митниці.На виїзд з України черги із транспортних засобів фіксуються в пункті пропуску “Устилуг”, що на кордоні з Польщею.на в‘їзд до України — вантажних - 0, автобусів - 0на виїзд — вантажних - лише електронна черга, автобусів - 0.(здійснюється пропуск порожніх вантажівок виключно на виїзд з України)на в‘їзд до України — легкових - 0, вантажних до 7,5 тонн - 0,на виїзд — легкових - 85, усіх вантажних - 65.