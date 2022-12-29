«Волиньгаз»: сплачувати за послугу з розподілу газу необхідно до 20 числа кожного місяця





До 20 січня необхідно сплатити за послугу доставки газу, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Електронні квитанції для оплати за доставку блакитного палива вже доступні клієнтам «Волиньгаз» в



Відмова від паперових квитанцій для споживачів газу на Волині - це можливість економити електроенергію та воду, які необхідні для їх друку, і, безумовно, економія паперу.



Бережіть свій час – сплачуйте за розподіл газу онлайн:



• Особистий кабінет на сайті 104.ua



• Чат-бот «7104ua» у Viber :



• Чат-бот «7104ua» в Telegram



• Мобільний додаток 104.ua:



- iOS - http://surl.li/bcptr



- Android - http://surl.li/bcptv



Або оплатіть через:



• Систему інтернет-платежів Portmone.com



• Сервіс онлайн-платежів iPay.ua



• Інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку)



• Будь-яке відділення «Укрпошти»



• Відділення будь-якого банку



• Термінали самообслуговування.



Компанія вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу!



Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! АТ «Волиньгаз», що працює під брендом РГК, нагадує споживачам про вчасну сплату за послугу з розподілу газу. Кожен платіж важливий задля забезпечення газовиками 24/7 енергетичної безпеки Волині.До 20 січня необхідно сплатити за послугу доставки газу, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Електронні квитанції для оплати за доставку блакитного палива вже доступні клієнтам «Волиньгаз» в Особистому кабінет і на сайті 104.ua . У призначенні платежу для його подальшої ідентифікації вкажіть номер особового рахунку, що складається з 10 цифр.Відмова від паперових квитанцій для споживачів газу на Волині - це можливість економити електроенергію та воду, які необхідні для їх друку, і, безумовно, економія паперу.Бережіть свій час – сплачуйте за розподіл газу онлайн:• Особистий кабінет на сайті 104.ua https://cutt.ly/dMrix5r • Чат-бот «7104ua» у Viber : https://bit.ly/3Iz67rW • Чат-бот «7104ua» в Telegram https://t.me/ua7104_bot • Мобільний додаток 104.ua: https://bit.ly/3W1gp7k - iOS - http://surl.li/bcptr- Android - http://surl.li/bcptvАбо оплатіть через:• Систему інтернет-платежів Portmone.com• Сервіс онлайн-платежів iPay.ua• Інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку)• Будь-яке відділення «Укрпошти»• Відділення будь-якого банку• Термінали самообслуговування.Компанія вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу!АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

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