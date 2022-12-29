«Волиньгаз»: сплачувати за послугу з розподілу газу необхідно до 20 числа кожного місяця

«Волиньгаз»: сплачувати за послугу з розподілу газу необхідно до 20 числа кожного місяця
АТ «Волиньгаз», що працює під брендом РГК, нагадує споживачам про вчасну сплату за послугу з розподілу газу. Кожен платіж важливий задля забезпечення газовиками 24/7 енергетичної безпеки Волині.

До 20 січня необхідно сплатити за послугу доставки газу, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

Електронні квитанції для оплати за доставку блакитного палива вже доступні клієнтам «Волиньгаз» в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. У призначенні платежу для його подальшої ідентифікації вкажіть номер особового рахунку, що складається з 10 цифр.

Відмова від паперових квитанцій для споживачів газу на Волині - це можливість економити електроенергію та воду, які необхідні для їх друку, і, безумовно, економія паперу.

Бережіть свій час – сплачуйте за розподіл газу онлайн:

• Особистий кабінет на сайті 104.ua https://cutt.ly/dMrix5r

• Чат-бот «7104ua» у Viber : https://bit.ly/3Iz67rW

• Чат-бот «7104ua» в Telegram https://t.me/ua7104_bot

• Мобільний додаток 104.ua: https://bit.ly/3W1gp7k

- iOS - http://surl.li/bcptr

- Android - http://surl.li/bcptv

Або оплатіть через:

• Систему інтернет-платежів Portmone.com

• Сервіс онлайн-платежів iPay.ua

• Інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку)

• Будь-яке відділення «Укрпошти»

• Відділення будь-якого банку

• Термінали самообслуговування.

Компанія вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу!

Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.


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Теги: Волиньгаз
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