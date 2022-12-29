«Волиньгаз»: сплачувати за послугу з розподілу газу необхідно до 20 числа кожного місяця
Сьогодні, 16:08
АТ «Волиньгаз», що працює під брендом РГК, нагадує споживачам про вчасну сплату за послугу з розподілу газу. Кожен платіж важливий задля забезпечення газовиками 24/7 енергетичної безпеки Волині.
До 20 січня необхідно сплатити за послугу доставки газу, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
Електронні квитанції для оплати за доставку блакитного палива вже доступні клієнтам «Волиньгаз» в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. У призначенні платежу для його подальшої ідентифікації вкажіть номер особового рахунку, що складається з 10 цифр.
Відмова від паперових квитанцій для споживачів газу на Волині - це можливість економити електроенергію та воду, які необхідні для їх друку, і, безумовно, економія паперу.
Бережіть свій час – сплачуйте за розподіл газу онлайн:
• Особистий кабінет на сайті 104.ua https://cutt.ly/dMrix5r
• Чат-бот «7104ua» у Viber : https://bit.ly/3Iz67rW
• Чат-бот «7104ua» в Telegram https://t.me/ua7104_bot
• Мобільний додаток 104.ua: https://bit.ly/3W1gp7k
- iOS - http://surl.li/bcptr
- Android - http://surl.li/bcptv
Або оплатіть через:
• Систему інтернет-платежів Portmone.com
• Сервіс онлайн-платежів iPay.ua
• Інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку)
• Будь-яке відділення «Укрпошти»
• Відділення будь-якого банку
• Термінали самообслуговування.
Компанія вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу!
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
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До 20 січня необхідно сплатити за послугу доставки газу, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
Електронні квитанції для оплати за доставку блакитного палива вже доступні клієнтам «Волиньгаз» в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. У призначенні платежу для його подальшої ідентифікації вкажіть номер особового рахунку, що складається з 10 цифр.
Відмова від паперових квитанцій для споживачів газу на Волині - це можливість економити електроенергію та воду, які необхідні для їх друку, і, безумовно, економія паперу.
Бережіть свій час – сплачуйте за розподіл газу онлайн:
• Особистий кабінет на сайті 104.ua https://cutt.ly/dMrix5r
• Чат-бот «7104ua» у Viber : https://bit.ly/3Iz67rW
• Чат-бот «7104ua» в Telegram https://t.me/ua7104_bot
• Мобільний додаток 104.ua: https://bit.ly/3W1gp7k
- iOS - http://surl.li/bcptr
- Android - http://surl.li/bcptv
Або оплатіть через:
• Систему інтернет-платежів Portmone.com
• Сервіс онлайн-платежів iPay.ua
• Інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку)
• Будь-яке відділення «Укрпошти»
• Відділення будь-якого банку
• Термінали самообслуговування.
Компанія вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу!
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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