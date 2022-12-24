Волинянин поїхав у Польщу і зник. ФОТО

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження, 31.08.1988 року народження, жителя Володимирського району.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Ще у 2019 році він виїхав до Польщі, у місто Гданськ, на роботу та донині не повернувся. З середини серпня чоловік перестав виходити на зв’язок, окрім цього, усі його соцмережі неактивні.Якщо ви володієте будь-якою інформацією про можливе місце перебування розшукуваного, просимо зателефонувати до поліції за телефонами: 0504845307, 0973329243 або 102.