Волинянин поїхав у Польщу і зник. ФОТО

Волинянин поїхав у Польщу і зник. ФОТО
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Стеценка Олександра Юрійовича, 31.08.1988 року народження, жителя Володимирського району.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Ще у 2019 році він виїхав до Польщі, у місто Гданськ, на роботу та донині не повернувся. З середини серпня чоловік перестав виходити на зв’язок, окрім цього, усі його соцмережі неактивні.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про можливе місце перебування розшукуваного, просимо зателефонувати до поліції за телефонами: 0504845307, 0973329243 або 102.
Волинянин поїхав у Польщу і зник. ФОТО


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Теги: Стеценко, зник, Волинь, Польща
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