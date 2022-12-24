Волинянин поїхав у Польщу і зник. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Стеценка Олександра Юрійовича, 31.08.1988 року народження, жителя Володимирського району.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Ще у 2019 році він виїхав до Польщі, у місто Гданськ, на роботу та донині не повернувся. З середини серпня чоловік перестав виходити на зв’язок, окрім цього, усі його соцмережі неактивні.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про можливе місце перебування розшукуваного, просимо зателефонувати до поліції за телефонами: 0504845307, 0973329243 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Ще у 2019 році він виїхав до Польщі, у місто Гданськ, на роботу та донині не повернувся. З середини серпня чоловік перестав виходити на зв’язок, окрім цього, усі його соцмережі неактивні.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про можливе місце перебування розшукуваного, просимо зателефонувати до поліції за телефонами: 0504845307, 0973329243 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Маневиччині проведуть навчальні стрільби
Сьогодні, 16:45
Волинянин поїхав у Польщу і зник. ФОТО
Сьогодні, 16:30
На Волині – ускладнення погодних умов
Сьогодні, 16:20
«Волиньгаз»: сплачувати за послугу з розподілу газу необхідно до 20 числа кожного місяця
Сьогодні, 16:08
Медіа