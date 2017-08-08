Героїчна операція: з тіла військовослужбовця дістали гранату, яка не розірвалася





Про це повідомляє заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр у Телеграм.



Гранату видалили у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу.



"Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ — Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент", — розповіла Маляр.



Оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця відправили на подальшу реабілітацію та відновлення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця.Про це повідомляє заступниця Міністра оборони Україниу Телеграм.Гранату видалили у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу."Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ — Абез електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент", — розповіла Маляр.Оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця відправили на подальшу реабілітацію та відновлення.

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