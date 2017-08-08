Героїчна операція: з тіла військовослужбовця дістали гранату, яка не розірвалася

Героїчна операція: з тіла військовослужбовця дістали гранату, яка не розірвалася
Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця.

Про це повідомляє заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр у Телеграм.

Гранату видалили у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу.

"Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ — Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент", — розповіла Маляр.

Оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця відправили на подальшу реабілітацію та відновлення.

Героїчна операція: з тіла військовослужбовця дістали гранату, яка не розірвалася

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Теги: граната, операція
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