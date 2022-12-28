У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю





Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, пише



«На щастя, ми не фіксуємо переміщення техніки, або ж польотів важкої авіації безпосередньо поряд із кордоном, або ж якихось інших провокацій. Проте ми готові до розвитку будь-чого, що може здійснити Росія на цьому напрямку.



Повідомленнями про нарощення так званого регіонального угруповання військ союзної держави вони постійно нагнітають ситуацію, тож ми змушені тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил та засобів, щоб у разі спроби повторного вторгнення на території України дати відсіч», - сказав Демченко.



За словами речника ДПСУ, Росія і Білорусь постійно тримають у напрузі Сили оборони на цьому напрямку, зокрема і спільними навчаннями. Водночас оборонці України зміцнюють свої позиції на цьому напрямку і укріплюють кордон і прикордоння.



Демченко вкотре висловив жаль, що Білорусь продовжує підтримувати державу-агресора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія та Білорусь нагнітають ситуацію на кордоні, але українські прикордонники наразі не фіксують провокацій в безпосередній близькості до держрубежа.Про це заявив речник Державної прикордонної службив ефірі національного телемарафону, пише Українська правда. «На щастя, ми не фіксуємо переміщення техніки, або ж польотів важкої авіації безпосередньо поряд із кордоном, або ж якихось інших провокацій. Проте ми готові до розвитку будь-чого, що може здійснити Росія на цьому напрямку.Повідомленнями про нарощення так званого регіонального угруповання військ союзної держави вони постійно нагнітають ситуацію, тож ми змушені тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил та засобів, щоб у разі спроби повторного вторгнення на території України дати відсіч», - сказав Демченко.За словами речника ДПСУ, Росія і Білорусь постійно тримають у напрузі Сили оборони на цьому напрямку, зокрема і спільними навчаннями. Водночас оборонці України зміцнюють свої позиції на цьому напрямку і укріплюють кордон і прикордоння.Демченко вкотре висловив жаль, що Білорусь продовжує підтримувати державу-агресора.

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