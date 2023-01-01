Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 9 січня

Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 9 січня
Протягом доби противник завдав ракетного удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Є загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Не ігоноруйте сигналів повітряної тривоги.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли позиції наших військ та цивільні об’єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Басівка і Петрушівка на Сумщині та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворожий вогонь фіксувався поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали райони 13 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Херсона та Золотої Балки. Є постраждалі серед мирних громадян.

За наявною інформацією, в населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області, так звана прокуратура окупаційної влади з 9 січня поточного року розпочала роботу з так званої “націоналізації” місцевих підприємств.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Лисичанська Луганської області, тільки за перший тиждень цього року, доправили до 300 окупантів.

Наша авіація завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

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Теги: Генштаб ЗСУ, ситуація, Україна, війна, Росія
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