Руслан Маліновський – гравець «Марселю»

Руслан Маліновський – гравець «Марселю»
Український футболіст, атакувальний півзахисник, який виступав за італійський клуб «Аталанта» та збірну України, Руслан Маліновський захищатиме кольори іншого клубу.

Руслан Маліновський змінив не тільки клуб, а й чемпіонат. Півзахисник на правах оренди виступатиме за «Марсель». Про це повідомили на офіційній сторінці команди у твіттері.

У клубі пояснили, що українець переходить в клуб на правах оренди з правом викупу.





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Теги: Україна, спорт, футбол
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