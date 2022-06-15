Руслан Маліновський – гравець «Марселю»





Руслан Маліновський змінив не тільки клуб, а й чемпіонат. Півзахисник на правах оренди виступатиме за «Марсель». Про це повідомили на офіційній сторінці команди у твіттері.



У клубі пояснили, що українець переходить в клуб на правах оренди з правом викупу.











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