Руслан Маліновський – гравець «Марселю»
Сьогодні, 19:11
Український футболіст, атакувальний півзахисник, який виступав за італійський клуб «Аталанта» та збірну України, Руслан Маліновський захищатиме кольори іншого клубу.
Руслан Маліновський змінив не тільки клуб, а й чемпіонат. Півзахисник на правах оренди виступатиме за «Марсель». Про це повідомили на офіційній сторінці команди у твіттері.
У клубі пояснили, що українець переходить в клуб на правах оренди з правом викупу.
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Руслан Маліновський змінив не тільки клуб, а й чемпіонат. Півзахисник на правах оренди виступатиме за «Марсель». Про це повідомили на офіційній сторінці команди у твіттері.
У клубі пояснили, що українець переходить в клуб на правах оренди з правом викупу.
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