Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 січня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.



За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до 3°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 10 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду, дощ подекуди з мокрим снігом, подекуди налипання мокрого снігу.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до 3°.

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