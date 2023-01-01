Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 січня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 10 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду, дощ подекуди з мокрим снігом, подекуди налипання мокрого снігу.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.
За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до 3°.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.
За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до 3°.
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