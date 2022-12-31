НКРЕП позапланово перевірить «Волиньобленерго» через скарги

НКРЕП позапланово перевірить «Волиньобленерго» через скарги
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) позапланово перевірить діяльність приватного акціонерного товариства "Волиньобленерго".

Про цейдеться на сайті НКРЕП.

На роботу "Волиньобленерго" поскаржилися четверо жителів області у період з 2 по 4 грудня 2022 року. Скарги полягали в тому, представники підприємства не дотримуються графіків відключення світла.

Крім волинських енергетиків перевірки відбудуться у ще семи обленерго: "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські електромережі",
"ДТЕК Київські регіональні електромережі", "ДТЕК Одеські електромережі","Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго";
"Хмельницькобленерго".
Як зазначили в комісії, перевірка на усіх обленерго буде позаплановою, на місце мають виїхати фахівці.

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Теги: перевірка, Волиньобленерго
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