НКРЕП позапланово перевірить «Волиньобленерго» через скарги





Про цейдеться на сайті НКРЕП.



На роботу "Волиньобленерго" поскаржилися четверо жителів області у період з 2 по 4 грудня 2022 року. Скарги полягали в тому, представники підприємства не дотримуються графіків відключення світла.



Крім волинських енергетиків перевірки відбудуться у ще семи обленерго: "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські електромережі",

"ДТЕК Київські регіональні електромережі", "ДТЕК Одеські електромережі","Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго";

"Хмельницькобленерго".

Як зазначили в комісії, перевірка на усіх обленерго буде позаплановою, на місце мають виїхати фахівці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) позапланово перевірить діяльність приватного акціонерного товариства "Волиньобленерго".Про цейдеться на сайті НКРЕП.На роботу "Волиньобленерго" поскаржилися четверо жителів області у період з 2 по 4 грудня 2022 року. Скарги полягали в тому, представники підприємства не дотримуються графіків відключення світла.Крім волинських енергетиків перевірки відбудуться у ще семи обленерго: "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські електромережі","ДТЕК Київські регіональні електромережі", "ДТЕК Одеські електромережі","Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго";"Хмельницькобленерго".Як зазначили в комісії, перевірка на усіх обленерго буде позаплановою, на місце мають виїхати фахівці.

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