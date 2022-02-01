Де і коли на Волині вимикатимуть світло 10 січня. ГРАФІК
Сьогодні, 22:28
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 10 січня з 00:00 до 24:00.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
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Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
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