Де і коли на Волині вимикатимуть світло 10 січня. ГРАФІК

Де і коли на Волині вимикатимуть світло 10 січня. ГРАФІК
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 10 січня з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".


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Теги: Волинь, Луцьк, відключення світла
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