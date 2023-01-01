Добрі новини від ВолиньPost за 9 січня

У постійній рубриці ми не підбиваємо підсумки дня. Ми нагадуємо лише про добрі новини, яких іноді так бракує у стрічці.Віримо, що цьогоріч напишемо про головну добру новину ‒ Перемогу України! А сьогодні,, писали про таке:За 10 місяців повномасштабної війни волинські тероборонівці укріпили позиції на українсько-білоруському кордоні. Нести службу бійцям допомагають тварини, музика і спеціально облаштовані бліндажі.Журналісти побували на позиціях тероборони на Волині та розпитало бійців про те, як вони відпочивають у перервах між виконанням військових завдань.Учора, 8 січня, в другій половині дня силами українських військових було збито гелікоптер Ка-52, який належав окупантам.Військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр" знищили ще одне вороже повітряне судно. За даними Повітряного командування здобиччю українських захисників став російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52."Які колядники такі й подарунки!", - додали військові.Українським прикордонникам вдалося захопити ворожий опорний пункт під Бахмутом на Донбасі, що допомогло їм покращити своє становище на цьому відрізку фронту.«У ближньому бою наші воїни знищили 18 загарбників, ще 24 – поранили», – додали в ДПСУ.Росія втратила у війні з Україною 111 760 військових. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023:▪️ особового складу ‒ 111760 (+590) осіб,▪️ танків ‒ 3080 (+11) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од,▪️ артилерійських систем – 2069 (+4) од,▪️ РСЗВ – 434 (+3) од,▪️ засобів ППО ‒ 217 (+0) од,▪️ літаків – 285 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 275 (+3) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),▪️ крилатих ракет ‒ 723 (+0),▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 183 (+0).Серед звільнених вчора, 8 січня, з полону військових – волинянин –, 1978 року народження, уродженець і житель міста Луцьк."Вітаємо Захисника з поверненням! Швидкої зустрічі із рідними та близькими - на своїй землі", - йдеться в повідомленні голови Волинської ОВААкторці Волинського академічного обласного українськогомузично-драматичного театру імені Тараса Шевченка– 19 років. Дівчина переїхала до Луцька 5 років тому із Севастополя. А коли розпочалася повномасштабна війна, й думки не мала повертатися у Крим. Знайомі кликали, та Дарина закохалася у Волинь.Ранок повномасштабного вторгненнязустріла у Маріупольському морському торговельному порту. Там, разом зі своєю чотирилапою помічницею «Сонею», вона здійснювала огляд морських суден. Потім була оборона заводу «Азовмаш», тиждень під постійними обстрілами на «Азовсталі», далі – полон. До рук окупантів Аліна потрапила з двома службовими собаками.«Соня» та «Джессі» були з прикордонницею на «Азовсталі», разом пройшли через надскладні випробування, підтримували та оберігали. На жаль, з полону Аліна повернулася без службових собак, їх окупанти дівчині не віддали.І ось, після тривалої реабілітації й відновлення, прикордонниця повернулася на рідну Волинь та продовжує службу на українсько-польському кордоні. Аби підтримати Аліну, друзі подарували їй спанієля, як дві краплі води схожого на «Соню». Зараз собака призвичаюється до нової напарниці. Разом постійно тренуються та вчаться працювати у тандемі.Нині Аліна проходить службу в одному з прикордонних підрозділів Волинського загону та з нетерпінням чекає на повернення з полону свого чоловіка, теж прикордонника.Одинадцятирічнийза 2022 рік прочитав 70 книжок. Наприкінці року школяр підбиває підсумки прочитаного та пригадує найцікавіші книги.Хлопчик читає разом зі своєю мамою щодня. В день мінімум – 20 сторінок, але якщо книжка цікава та захоплює, то може й більше, – розповідає Володимир.В Україні середня ціна на скраплений газ за вихідні з 6 по 9 січня в мережах АЗС зменшилася на 18 копійок, до 29,16 грн/л.У Вічинях Луцького району у рідній батьківській оселі зібралася чимала родина Михалюків, щоб привітати з ювілеєм берегиню роду. У перший день Різдва Христового Галина Миколаївна Михалюк зустріла славне 90-річчя.