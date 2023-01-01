Добрі новини від ВолиньPost за 9 січня
Сьогодні, 23:34
У постійній рубриці ми не підбиваємо підсумки дня. Ми нагадуємо лише про добрі новини, яких іноді так бракує у стрічці.
Віримо, що цьогоріч напишемо про головну добру новину ‒ Перемогу України! А сьогодні, 9 січня, писали про таке:
Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО
За 10 місяців повномасштабної війни волинські тероборонівці укріпили позиції на українсько-білоруському кордоні. Нести службу бійцям допомагають тварини, музика і спеціально облаштовані бліндажі.
Журналісти побували на позиціях тероборони на Волині та розпитало бійців про те, як вони відпочивають у перервах між виконанням військових завдань.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52
Учора, 8 січня, в другій половині дня силами українських військових було збито гелікоптер Ка-52, який належав окупантам.
Військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр" знищили ще одне вороже повітряне судно. За даними Повітряного командування здобиччю українських захисників став російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.
"Які колядники такі й подарунки!", - додали військові.
Під Бахмутом українські прикордонники захопили ворожий опорний пункт
Українським прикордонникам вдалося захопити ворожий опорний пункт під Бахмутом на Донбасі, що допомогло їм покращити своє становище на цьому відрізку фронту.
«У ближньому бою наші воїни знищили 18 загарбників, ще 24 – поранили», – додали в ДПСУ.
Росія за добу втратила ще понад пів тисячі вояк, 3 гелікоптери та 11 танків
Росія втратила у війні з Україною 111 760 військових. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023:
▪️ особового складу ‒ 111760 (+590) осіб,
▪️ танків ‒ 3080 (+11) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од,
▪️ артилерійських систем – 2069 (+4) од,
▪️ РСЗВ – 434 (+3) од,
▪️ засобів ППО ‒ 217 (+0) од,
▪️ літаків – 285 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 275 (+3) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),
▪️ крилатих ракет ‒ 723 (+0),
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 183 (+0).
Серед звільнених учора з російського полону – лучанин
Серед звільнених вчора, 8 січня, з полону військових – волинянин – Гіричук Роман Антолійович, 1978 року народження, уродженець і житель міста Луцьк.
"Вітаємо Захисника з поверненням! Швидкої зустрічі із рідними та близькими - на своїй землі", - йдеться в повідомленні голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.
«Я в Луцьк приїхала – в Луцьку і помру». Історія 19-річної акторки з Криму, яка вже 5 років мешкає на Волині
Акторці Волинського академічного обласного українського
музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Дарині Нідзельській – 19 років. Дівчина переїхала до Луцька 5 років тому із Севастополя. А коли розпочалася повномасштабна війна, й думки не мала повертатися у Крим. Знайомі кликали, та Дарина закохалася у Волинь.
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Звільнена з полону волинська прикордонниця разом з новою чотирилапою помічницею – уже на службі
Ранок повномасштабного вторгнення Аліна Паніна зустріла у Маріупольському морському торговельному порту. Там, разом зі своєю чотирилапою помічницею «Сонею», вона здійснювала огляд морських суден. Потім була оборона заводу «Азовмаш», тиждень під постійними обстрілами на «Азовсталі», далі – полон. До рук окупантів Аліна потрапила з двома службовими собаками.
«Соня» та «Джессі» були з прикордонницею на «Азовсталі», разом пройшли через надскладні випробування, підтримували та оберігали. На жаль, з полону Аліна повернулася без службових собак, їх окупанти дівчині не віддали.
І ось, після тривалої реабілітації й відновлення, прикордонниця повернулася на рідну Волинь та продовжує службу на українсько-польському кордоні. Аби підтримати Аліну, друзі подарували їй спанієля, як дві краплі води схожого на «Соню». Зараз собака призвичаюється до нової напарниці. Разом постійно тренуються та вчаться працювати у тандемі.
Нині Аліна проходить службу в одному з прикордонних підрозділів Волинського загону та з нетерпінням чекає на повернення з полону свого чоловіка, теж прикордонника.
11-річний школяр з Луцька за рік прочитав 70 книг. ФОТО. ВІДЕО
Одинадцятирічний Володимир Каліш за 2022 рік прочитав 70 книжок. Наприкінці року школяр підбиває підсумки прочитаного та пригадує найцікавіші книги.
Хлопчик читає разом зі своєю мамою щодня. В день мінімум – 20 сторінок, але якщо книжка цікава та захоплює, то може й більше, – розповідає Володимир.
Мережі АЗС України знизили ціни на автогаз
В Україні середня ціна на скраплений газ за вихідні з 6 по 9 січня в мережах АЗС зменшилася на 18 копійок, до 29,16 грн/л.
На Волині мати-героїня відсвяткувала 90-річчя. ФОТО
У Вічинях Луцького району у рідній батьківській оселі зібралася чимала родина Михалюків, щоб привітати з ювілеєм берегиню роду. У перший день Різдва Христового Галина Миколаївна Михалюк зустріла славне 90-річчя.
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Віримо, що цьогоріч напишемо про головну добру новину ‒ Перемогу України! А сьогодні, 9 січня, писали про таке:
Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО
За 10 місяців повномасштабної війни волинські тероборонівці укріпили позиції на українсько-білоруському кордоні. Нести службу бійцям допомагають тварини, музика і спеціально облаштовані бліндажі.
Журналісти побували на позиціях тероборони на Волині та розпитало бійців про те, як вони відпочивають у перервах між виконанням військових завдань.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52
Учора, 8 січня, в другій половині дня силами українських військових було збито гелікоптер Ка-52, який належав окупантам.
Військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр" знищили ще одне вороже повітряне судно. За даними Повітряного командування здобиччю українських захисників став російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.
"Які колядники такі й подарунки!", - додали військові.
Під Бахмутом українські прикордонники захопили ворожий опорний пункт
Українським прикордонникам вдалося захопити ворожий опорний пункт під Бахмутом на Донбасі, що допомогло їм покращити своє становище на цьому відрізку фронту.
«У ближньому бою наші воїни знищили 18 загарбників, ще 24 – поранили», – додали в ДПСУ.
Росія за добу втратила ще понад пів тисячі вояк, 3 гелікоптери та 11 танків
Росія втратила у війні з Україною 111 760 військових. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023:
▪️ особового складу ‒ 111760 (+590) осіб,
▪️ танків ‒ 3080 (+11) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од,
▪️ артилерійських систем – 2069 (+4) од,
▪️ РСЗВ – 434 (+3) од,
▪️ засобів ППО ‒ 217 (+0) од,
▪️ літаків – 285 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 275 (+3) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),
▪️ крилатих ракет ‒ 723 (+0),
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 183 (+0).
Серед звільнених учора з російського полону – лучанин
Серед звільнених вчора, 8 січня, з полону військових – волинянин – Гіричук Роман Антолійович, 1978 року народження, уродженець і житель міста Луцьк.
"Вітаємо Захисника з поверненням! Швидкої зустрічі із рідними та близькими - на своїй землі", - йдеться в повідомленні голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.
«Я в Луцьк приїхала – в Луцьку і помру». Історія 19-річної акторки з Криму, яка вже 5 років мешкає на Волині
Акторці Волинського академічного обласного українського
музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Дарині Нідзельській – 19 років. Дівчина переїхала до Луцька 5 років тому із Севастополя. А коли розпочалася повномасштабна війна, й думки не мала повертатися у Крим. Знайомі кликали, та Дарина закохалася у Волинь.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Звільнена з полону волинська прикордонниця разом з новою чотирилапою помічницею – уже на службі
Ранок повномасштабного вторгнення Аліна Паніна зустріла у Маріупольському морському торговельному порту. Там, разом зі своєю чотирилапою помічницею «Сонею», вона здійснювала огляд морських суден. Потім була оборона заводу «Азовмаш», тиждень під постійними обстрілами на «Азовсталі», далі – полон. До рук окупантів Аліна потрапила з двома службовими собаками.
«Соня» та «Джессі» були з прикордонницею на «Азовсталі», разом пройшли через надскладні випробування, підтримували та оберігали. На жаль, з полону Аліна повернулася без службових собак, їх окупанти дівчині не віддали.
І ось, після тривалої реабілітації й відновлення, прикордонниця повернулася на рідну Волинь та продовжує службу на українсько-польському кордоні. Аби підтримати Аліну, друзі подарували їй спанієля, як дві краплі води схожого на «Соню». Зараз собака призвичаюється до нової напарниці. Разом постійно тренуються та вчаться працювати у тандемі.
Нині Аліна проходить службу в одному з прикордонних підрозділів Волинського загону та з нетерпінням чекає на повернення з полону свого чоловіка, теж прикордонника.
11-річний школяр з Луцька за рік прочитав 70 книг. ФОТО. ВІДЕО
Одинадцятирічний Володимир Каліш за 2022 рік прочитав 70 книжок. Наприкінці року школяр підбиває підсумки прочитаного та пригадує найцікавіші книги.
Хлопчик читає разом зі своєю мамою щодня. В день мінімум – 20 сторінок, але якщо книжка цікава та захоплює, то може й більше, – розповідає Володимир.
Мережі АЗС України знизили ціни на автогаз
В Україні середня ціна на скраплений газ за вихідні з 6 по 9 січня в мережах АЗС зменшилася на 18 копійок, до 29,16 грн/л.
На Волині мати-героїня відсвяткувала 90-річчя. ФОТО
У Вічинях Луцького району у рідній батьківській оселі зібралася чимала родина Михалюків, щоб привітати з ювілеєм берегиню роду. У перший день Різдва Христового Галина Миколаївна Михалюк зустріла славне 90-річчя.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Підніматимемо бойовий дух разом!
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