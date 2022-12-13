Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52
Сьогодні, 05:04
Сьогодні, 8 січня, в другій половині дня силами українських військових було збито гелікоптер Ка-52, який належав окупантам.
Про це повідомляє Повітряне командування "Центр" у Facebook.
"Черговий гелікоптер Ка-52 утилізовано", - заявили в командуванні.
Військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр" знищили ще одне вороже повітряне судно. За даними Повітряного командування здобиччю українських захисників став російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.
"Які колядники такі й подарунки!", - додали військові.
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Про це повідомляє Повітряне командування "Центр" у Facebook.
"Черговий гелікоптер Ка-52 утилізовано", - заявили в командуванні.
Військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр" знищили ще одне вороже повітряне судно. За даними Повітряного командування здобиччю українських захисників став російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.
"Які колядники такі й подарунки!", - додали військові.
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