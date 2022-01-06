У Луцьку відбувся 24-й різдвяний фестиваль вертепів. ФОТО

8 січня у Палаці культури міста Луцька відбувся щорічний, XХІV фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!».Про це розповідають у пресслужбі міськради.Його учасниками стали 11 творчих колективів міської громади, що доклали неабияких зусиль для того, аби зберегти цей унікальний пласт традиційної народної культури та показати нові, буденні для українців сенси через призму історичних подій та прихід Спасителя.Фестиваль вертепів у Луцьку є традиційним, однак цього року він пройшов не на конкурсній основі, тож сцена Палацу культури була відкритою для усіх колективів, що подали заявку на участь.