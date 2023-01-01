Під Бахмутом українські прикордонники захопили ворожий опорний пункт

Під Бахмутом українські прикордонники захопили ворожий опорний пункт
Українським прикордонникам вдалося захопити ворожий опорний пункт під Бахмутом на Донбасі, що допомогло їм покращити своє становище на цьому відрізку фронту.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Протягом ночі росіяни намагалися повернути втрачену позицію», - йдеться у повідомленні.

Але, попри зусилля окупантам, так й не вдалося повернутися на покинуту позицію, прикордонники їх відкинули.

«У ближньому бою наші воїни знищили 18 загарбників, ще 24 – поранили», – додали в ДПСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Бахму, ворожий опорний пункт росіян, захопили ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Бахмутом українські прикордонники захопили ворожий опорний пункт
Сьогодні, 06:07
Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52
Сьогодні, 05:04
Україна офіційно просить Грузію віддати Саакашвілі на лікування
Сьогодні, 03:01
Районну амбулаторію на волині продали на аукціоні. ФОТО
Сьогодні, 02:00
Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 01:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Бахмутом українські прикордонники захопили ворожий опорний пункт
Сьогодні, 06:07
 0
Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52
Сьогодні, 05:04
 0
Україна офіційно просить Грузію віддати Саакашвілі на лікування
Сьогодні, 03:01
 0
Районну амбулаторію на волині продали на аукціоні. ФОТО
Сьогодні, 02:00
 0
Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 01:00
 0
Медіа
відео
1/8