Під Бахмутом українські прикордонники захопили ворожий опорний пункт





Про це



«Протягом ночі росіяни намагалися повернути втрачену позицію», - йдеться у повідомленні.



Але, попри зусилля окупантам, так й не вдалося повернутися на покинуту позицію, прикордонники їх відкинули.



«У ближньому бою наші воїни знищили 18 загарбників, ще 24 – поранили», – додали в ДПСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українським прикордонникам вдалося захопити ворожий опорний пункт під Бахмутом на Донбасі, що допомогло їм покращити своє становище на цьому відрізку фронту.Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.«Протягом ночі росіяни намагалися повернути втрачену позицію», - йдеться у повідомленні.Але, попри зусилля окупантам, так й не вдалося повернутися на покинуту позицію, прикордонники їх відкинули.«У ближньому бою наші воїни знищили 18 загарбників, ще 24 – поранили», – додали в ДПСУ.

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