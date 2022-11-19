РФ та Білорусь проведуть спільні авіанавчання





Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусії.



За даними відомства, під час навчань будуть задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Білорусі. Самі ж навчання розпочнуться 16 січня та триватимуть до 1 лютого 2023 року.



«Сьогодні до республіки Білорусь прибула авіаційна складова з Військово-космічних сил збройних сил російської федерації», - сказано в повідомленні.

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