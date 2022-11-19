РФ та Білорусь проведуть спільні авіанавчання

РФ та Білорусь проведуть спільні авіанавчання
Військові Росії та Білорусі проведуть спільне авіанавчання для підготовки відповідних підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусії.

За даними відомства, під час навчань будуть задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Білорусі. Самі ж навчання розпочнуться 16 січня та триватимуть до 1 лютого 2023 року.

«Сьогодні до республіки Білорусь прибула авіаційна складова з Військово-космічних сил збройних сил російської федерації», - сказано в повідомленні.

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Теги: Білорусь, РФ, навчання
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