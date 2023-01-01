Курс валют у Луцьку 9 січня
Сьогодні, 09:10
9 січня готівковий курс долара становить 40.60, продають його за 40.75.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.40, а продають за – 42.65.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.94, а продають за 9,14.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.40, а продають за – 42.65.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.94, а продають за 9,14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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