Курс валют у Луцьку 9 січня





Про це повідомляє



Євро купують за 42.40, а продають за – 42.65.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.94, а продають за 9,14.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 січня готівковий курс долара становить 40.60, продають його за 40.75.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 42.40, а продають за – 42.65.Щодо польського злотого, то його купують за 8.94, а продають за 9,14.

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