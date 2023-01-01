Війська РФ готуються до можливого контрнаступу України на Запоріжжі або Луганщині, – ISW





Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни, пише



Як зазначають аналітики, Міноборони Великої Британії 8 січня повідомило, що останніми тижнями російські війська розширили оборонні укріплення в Запорізькій області вздовж лінії Василівка-Оріхів і зберігають велике угруповання сил у цьому секторі, що свідчить про те, що російське командування стурбоване можливістю великого українського контрнаступу на півдні України.



"Міноборони Великої Британії припустило, що російські сили стикаються з двома рівнозначними сценаріями контрнаступу: український прорив на Запорізькій лінії, який може серйозно поставити під сумнів життєздатність російського сухопутного мосту, що з’єднує Ростовську область з окупованим Кримом, або український прорив у Луганській області, який може ще більше загрожувати. розірвати російську наступальну мету окупації всього Донбасу", — йдеться у звіті.



Раніше ISW відзначав ознаки підготовки до рішучих дій Росії (імовірно оборонних) уздовж лінії Сватове-Кремінна в Луганській області та оцінив, що розташування російських військ і перевага оборонних споруд у Запорізькій області свідчать про те, що російські сили може готуватися до потенційних зусиль України проти цього сектора.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони Великої Британії підтвердило попередні оцінки ISW про те, що російські війська готуються до можливого майбутнього контрнаступу України в Запорізькій або Луганській областях.Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни, пише Суспільне Як зазначають аналітики, Міноборони Великої Британії 8 січня повідомило, що останніми тижнями російські війська розширили оборонні укріплення в Запорізькій області вздовж лінії Василівка-Оріхів і зберігають велике угруповання сил у цьому секторі, що свідчить про те, що російське командування стурбоване можливістю великого українського контрнаступу на півдні України."Міноборони Великої Британії припустило, що російські сили стикаються з двома рівнозначними сценаріями контрнаступу: український прорив на Запорізькій лінії, який може серйозно поставити під сумнів життєздатність російського сухопутного мосту, що з’єднує Ростовську область з окупованим Кримом, або український прорив у Луганській області, який може ще більше загрожувати. розірвати російську наступальну мету окупації всього Донбасу", — йдеться у звіті.Раніше ISW відзначав ознаки підготовки до рішучих дій Росії (імовірно оборонних) уздовж лінії Сватове-Кремінна в Луганській області та оцінив, що розташування російських військ і перевага оборонних споруд у Запорізькій області свідчать про те, що російські сили може готуватися до потенційних зусиль України проти цього сектора.Нагадаємо, що Росія відправляє до Білорусі застарілу військову техніку

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