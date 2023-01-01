В Міноборони розповіли, коли стане обов’язковою мобілізація для жінок-медиків

В Міноборони розповіли, коли стане обов’язковою мобілізація для жінок-медиків
Громадянки України, які мають медичну спеціалізацію, не підлягатимуть обов’язковій мобілізації до 2026 року.

Як пояснила заступник міністра оборони Ганна Маляр, зміни стосуються тільки системи постановки на облік, пише УНІАН.

"Немає мобілізації жінок. Зараз є зміни щодо системи обліку. До 2026 року навіть для українок, які мають медичну спеціальність – єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не буде обов'язкової постановки на облік. Інші професії – лише в добровільному порядку", – пояснила Маляр.

Також вона зазначила, що зміни про спрощення системи призову було заплановано та розроблено Генштабом ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Там немає нічого, щоб ускладнювало ситуацію резервістів, призовників, людей, які перебувають на обліку. Йдеться про спрощення системи обліку", – пояснила Маляр.

Також вона додала, що зараз на фронті за власним бажанням воюють майже 5 тис. жінок.

Нагадуємо, що варто знати жінкам, які вступають до лав ЗСУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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