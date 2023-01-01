За волю України віддав своє життя Герой з Волині Сергій Веремій
Сьогодні, 10:38
У бою з російськими окупантами загинув волинянин Сергій Веремій.
Про це повідомили у Цуманській громаді.
"За незалежність України та спокій кожного із нас загинув житель селища Цумань Веремій Сергій Павлович, 4.06.1980 року народження.
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям нашого Героя.
Пам'ять про мужнього воїна буде жити вічно у серцях рідних", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Цуманській громаді.
"За незалежність України та спокій кожного із нас загинув житель селища Цумань Веремій Сергій Павлович, 4.06.1980 року народження.
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям нашого Героя.
Пам'ять про мужнього воїна буде жити вічно у серцях рідних", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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