Росіяни вербували українських дітей через мобільну гру
Сьогодні, 11:00
Російські спецслужби, щоб отримати важливу інформацію про стратегічні об'єкти, вербували українських дітей. Зокрема, збір даних відбувався в мобільній грі.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
У своєму повідомленні він перерахував порушені РФ правила та звичаї ведення війни щодо дітей, які прописані в резолюції Ради Безпеки ООН.
«Росія намагалася використати українських дітей, аби ті через мобільну гру несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об’єктів»,- повідомив Резніков.
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Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
У своєму повідомленні він перерахував порушені РФ правила та звичаї ведення війни щодо дітей, які прописані в резолюції Ради Безпеки ООН.
«Росія намагалася використати українських дітей, аби ті через мобільну гру несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об’єктів»,- повідомив Резніков.
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