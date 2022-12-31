Росіяни вербували українських дітей через мобільну гру





Про це Олексій Резніков.



У своєму повідомленні він перерахував порушені РФ правила та звичаї ведення війни щодо дітей, які прописані в резолюції Ради Безпеки ООН.



«Росія намагалася використати українських дітей, аби ті через мобільну гру несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об’єктів»,- повідомив Резніков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські спецслужби, щоб отримати важливу інформацію про стратегічні об'єкти, вербували українських дітей. Зокрема, збір даних відбувався в мобільній грі.Про це повідомив міністр оборониУ своєму повідомленні він перерахував порушені РФ правила та звичаї ведення війни щодо дітей, які прописані в резолюції Ради Безпеки ООН.«Росія намагалася використати українських дітей, аби ті через мобільну гру несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об’єктів»,- повідомив Резніков.

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