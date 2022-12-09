Ректора Почаївської семінарії УПЦ МП оштрафували за розпалювання релігійної ворожнечі

Ректора Почаївської семінарії УПЦ МП оштрафували за розпалювання релігійної ворожнечі
Ректор Почаївської духовної семінарії УПЦ МП Йов Смакоуз отримав 8,5 тис. грн штрафу за розпалювання релігійної ворожнечі.

Про це пише Захід.net з посиланням на вирок суду.

Підозру в цій справі священнослужитель отримав в грудні минулого року. Тоді чоловік з анонімного акаунта поширив на сторінці в Facebook допис, яким зацікавилось СБУ. У вироку немає цитат з цього допису, відомо лише, що лінгвістична експертиза встановила у ньому ознаки розпалювання релігійної ворожнечі. Йов Смакоуз співпрацював зі слідством та уклав угоду про винуватість, відтак отримав не суворе покарання.

Як з'ясували слідчі, архієпископ ще в листопаді 2019 року зареєстрував у Facebook акаунт під вигаданим псевдонімом. Там він опублікував допис російською мовою. Яким саме був текст цього допису – у вироку не вказано, інформація прихована. Зазначено лише, що за висновками судово-лінгвістичної експертизи публікація містила ознаки розпалювання релігійної ворожнечі.

Під час слідства Йов Смакоуз уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. У ній священнослужитель визнав себе винним та погодився на обумовлене сторонами покарання.

Засідання у цій справі відбулось 4 січня. Як йдеться у вироку Кременецького райсуду, суддя Наталія Шульгач затвердила угоду і визнала Йова Смакоуза винним у порушенні ч.1 ст. 161 ККУ (розпалювання релігійної ворожнечі), призначивши йому 8,5 тис. грн штрафу. Крім того, священник повинен заплатити 9 тис. грн за проведені експертизи. Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: Почаїв, ректор, семінарія
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