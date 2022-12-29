Росія вдарила ракетою по ринку на Харківщині: загинула 60-річна жінка. ФОТО
Сьогодні, 11:30
В смт Шевченкове Куп'янського району Росія здійснила ракетний удар по місцевому ринку.
Про це інформують у Харківській ОВА.
Попередньо, це був приліт ракети ЗРК С-300.
На місці працюють усі екстрені служби. За уточненою інформацію, на жаль, загинула 60-річна жінка.
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове постраждало 7 мирних жителів, їх госпіталізували. Серед них – 13-річна дівчинка.
Рятувальники продовжують розбирати завали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують у Харківській ОВА.
Попередньо, це був приліт ракети ЗРК С-300.
На місці працюють усі екстрені служби. За уточненою інформацію, на жаль, загинула 60-річна жінка.
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове постраждало 7 мирних жителів, їх госпіталізували. Серед них – 13-річна дівчинка.
Рятувальники продовжують розбирати завали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Вадим Шеремета
Сьогодні, 11:50
Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає
Сьогодні, 11:45
Росія вдарила ракетою по ринку на Харківщині: загинула 60-річна жінка. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Ректора Почаївської семінарії УПЦ МП оштрафували за розпалювання релігійної ворожнечі
Сьогодні, 11:20
У волинських синоптиків – новий керівник
Сьогодні, 11:08
Медіа