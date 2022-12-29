Росія вдарила ракетою по ринку на Харківщині: загинула 60-річна жінка. ФОТО

Росія вдарила ракетою по ринку на Харківщині: загинула 60-річна жінка. ФОТО
В смт Шевченкове Куп'янського району Росія здійснила ракетний удар по місцевому ринку.

Про це інформують у Харківській ОВА.

Попередньо, це був приліт ракети ЗРК С-300.

На місці працюють усі екстрені служби. За уточненою інформацію, на жаль, загинула 60-річна жінка.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове постраждало 7 мирних жителів, їх госпіталізували. Серед них – 13-річна дівчинка.

Рятувальники продовжують розбирати завали.
Росія вдарила ракетою по ринку на Харківщині: загинула 60-річна жінка. ФОТО
Росія вдарила ракетою по ринку на Харківщині: загинула 60-річна жінка. ФОТО
Росія вдарила ракетою по ринку на Харківщині: загинула 60-річна жінка. ФОТО
Росія вдарила ракетою по ринку на Харківщині: загинула 60-річна жінка. ФОТО

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Теги: ринок, Харківська область, Росія, обстріли
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