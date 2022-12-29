Росія вдарила ракетою по ринку на Харківщині: загинула 60-річна жінка. ФОТО





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Попередньо, це був приліт ракети ЗРК С-300.



На місці працюють усі екстрені служби. За уточненою інформацію, на жаль, загинула 60-річна жінка.



За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове постраждало 7 мирних жителів, їх госпіталізували. Серед них – 13-річна дівчинка.



Рятувальники продовжують розбирати завали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В смт Шевченкове Куп'янського району Росія здійснила ракетний удар по місцевому ринку.Про це інформують у Харківській ОВА.Попередньо, це був приліт ракети ЗРК С-300.На місці працюють усі екстрені служби. За уточненою інформацію, на жаль, загинула 60-річна жінка.За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове постраждало 7 мирних жителів, їх госпіталізували. Серед них – 13-річна дівчинка.Рятувальники продовжують розбирати завали.

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