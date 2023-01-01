На Донеччині загинув Герой з Волині Вадим Шеремета

Вадим Шеремета.



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"4 січня внаслідок штурмових дій з боку противника на території Донецької області загинув ще один наш Герой - солдат, старший стрілець механізованого відділення Шеремета Вадим Григорович, 1990 року народження, житель с. Гірки", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи незалежність України, на Донеччині загинув волинянинПро це повідомили у Любешівській громаді."4 січня внаслідок штурмових дій з боку противника на території Донецької області загинув ще один наш Герой - солдат, старший стрілець механізованого відділення Шеремета Вадим Григорович, 1990 року народження, житель с. Гірки", - йдеться в повідомленні.

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