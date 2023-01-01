На Донеччині загинув Герой з Волині Вадим Шеремета

На Донеччині загинув Герой з Волині Вадим Шеремета
Захищаючи незалежність України, на Донеччині загинув волинянин Вадим Шеремета.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

"4 січня внаслідок штурмових дій з боку противника на території Донецької області загинув ще один наш Герой - солдат, старший стрілець механізованого відділення Шеремета Вадим Григорович, 1990 року народження, житель с. Гірки", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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