На Донеччині загинув Герой з Волині Вадим Шеремета
Сьогодні, 11:50
Захищаючи незалежність України, на Донеччині загинув волинянин Вадим Шеремета.
Про це повідомили у Любешівській громаді.
"4 січня внаслідок штурмових дій з боку противника на території Донецької області загинув ще один наш Герой - солдат, старший стрілець механізованого відділення Шеремета Вадим Григорович, 1990 року народження, житель с. Гірки", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любешівській громаді.
"4 січня внаслідок штурмових дій з боку противника на території Донецької області загинув ще один наш Герой - солдат, старший стрілець механізованого відділення Шеремета Вадим Григорович, 1990 року народження, житель с. Гірки", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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