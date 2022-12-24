У Луцьку помер член Національної спілки письменників України Микола Онуфрійчук

На Волині 9 січня відійшов у засвіти відомий літератор, голова Волинського обласного ветеранського громадсько-культурного товариства «Холмщина», заслужений працівник культури УкраїниПро це повідомили у Волинській організації Національної спілки письменників України.Микола Антонович Онуфрійчук народився 22 грудня 1937 в селі Путновичі Холмського повіту Люблінського воєводства (Польща).85-річний письменник помер у Луцьку. Його сім'я зазнала варварської депортації на землі Південної України, однак повернулася на Волинь.1960 року закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки і став учителем-словесником. Працював на культурно-освітянській ниві.Працював головою обласного відділення Українського фонду культури.Він був знаний український діяч культури і громадський діяч, голова Волинського обласного ветеранського громадсько-культурного товариства «Холмщина», заслужений працівник культури України. Член Національної спілки письменників України з 2005.За його участі Україні було передано на зберігання унікальну чудотворну ікону Холмської Богородиці, перед якою схиляли голови руські князі, польські королі та російські царі. Ікону, що явила світу більше 700 чудес, які описані у книзі «Фенікс» єпископа Якова Суші. 2006 року до луцької церкви Великомученика Юрія Переможця урочисто внесено список (копію) цього образа, намальованого одним із холмщан.