На дорогу Устилуг-Луцьк-Рівне впало дерево: викликали рятувальників

На дорогу Устилуг-Луцьк-Рівне впало дерево: викликали рятувальників
За минулий тиждень з 2 по 8 січня 2023 року пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС Волині ліквідовано 9 пожеж, здійснено 18 виїздів для надання допомоги населенню.

Про це повідомили у ДСНС на Волині.

8 січня о 13:47 до рятувальників поступило повідомлення про те, що поблизу с. Житані Володирського району на проїжджу частину автодороги Устилуг-Луцьк-Рівне впало дерево.

Працівники ДПРЧ-7 м.Володимира розрізали гілки дерева та розчистили проїзд для транспортних засобів.
На дорогу Устилуг-Луцьк-Рівне впало дерево: викликали рятувальників

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Теги: дерево, дорога, Устилуг, ДСНС
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