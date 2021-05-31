На дорогу Устилуг-Луцьк-Рівне впало дерево: викликали рятувальників
Сьогодні, 12:27
За минулий тиждень з 2 по 8 січня 2023 року пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС Волині ліквідовано 9 пожеж, здійснено 18 виїздів для надання допомоги населенню.
Про це повідомили у ДСНС на Волині.
8 січня о 13:47 до рятувальників поступило повідомлення про те, що поблизу с. Житані Володирського району на проїжджу частину автодороги Устилуг-Луцьк-Рівне впало дерево.
Працівники ДПРЧ-7 м.Володимира розрізали гілки дерева та розчистили проїзд для транспортних засобів.
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Про це повідомили у ДСНС на Волині.
8 січня о 13:47 до рятувальників поступило повідомлення про те, що поблизу с. Житані Володирського району на проїжджу частину автодороги Устилуг-Луцьк-Рівне впало дерево.
Працівники ДПРЧ-7 м.Володимира розрізали гілки дерева та розчистили проїзд для транспортних засобів.
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Сьогодні, 12:27
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