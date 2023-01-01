Двоє волинян викрали скутер та авто. ФОТО

Двоє волинян викрали скутер та авто. ФОТО
У Ковельському районі – зловмисник викрав скутер, у Луцьку – невідомий заволодів Daewoo та скоїв на ньому ДТП. Обох правопорушників затримали.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора зранку, 8 січня, до поліції звернувся 30-річний житель Ковельського району та повідомив, що з господарського приміщення викрали мопед.

Як з’ясували правоохоронці, до незаконного заволодіння транспортним засобом може бути причетний товариш заявника. Під час оперативно-розшукових заходів 23-річного волинянина затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, двоколісного виявили у сусідньому населеному пункті та вилучили.

Цього ж дня у Луцьку з двору будинку по проспекту Волі невідомий викрав Daewoo Lanos. Автомобіль був незамкненим та з ключами всередині. Поліцейські оперативно виїхали на місце події, встановили усі необхідні дані та передали орієнтування на всі служби.
Двоє волинян викрали скутер та авто. ФОТО

Вже за декілька хвилин патрульні виявили авто на вулиці Рівненській після ДТП. Зловмисника затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За двома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Вирішуються питання про оголошення підозри угонщикам та обрання їм запобіжного заходу, триває слідство.

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Теги: викрали скутер, машину, Волинь
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