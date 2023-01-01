П'яний волинянин викрав авто і скоїв ДТП: деталі
Сьогодні, 13:15
Патрульні затримали керманича, який в стані сп’яніння здійснив ДТП, ймовірно, на викраденому автомобілі.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 8 січня, патрульні отримали повідомлення про заволодіння транспортним засобом. Прибувши на місце події, інспектори виявили заявника. Останній повідомив, що припаркував автомобіль марки Daewoo Sens на проспекті Волі та пішов у справах. Коли чоловік повернувся, автомобіля вже не було.
Під час спілкування із заявником в радіоефір патрульним надійшло повідомлення про те, що автомобіль схожий за орієнтуванням виявили на вулиці Рівненській. Керманич авто здійснив ДТП та зник з місця пригоди.
На місці дорожньо-транспортної пригоди патрульні опитали свідків та обстежили прилеглу територію. В результаті чого виявили чоловіка, який був схожий за описом.
Поліцейські встановили, що за кермом викраденого автомобіля перебував 39-річний чоловік, який в стані сп’яніння не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Огляд на стан алкогольного сп'яніння показав результат — 1, 92 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.
Патрульні склали на нього відповідні адміністративні матеріали та викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.
Наразі за цим фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 8 січня, патрульні отримали повідомлення про заволодіння транспортним засобом. Прибувши на місце події, інспектори виявили заявника. Останній повідомив, що припаркував автомобіль марки Daewoo Sens на проспекті Волі та пішов у справах. Коли чоловік повернувся, автомобіля вже не було.
Під час спілкування із заявником в радіоефір патрульним надійшло повідомлення про те, що автомобіль схожий за орієнтуванням виявили на вулиці Рівненській. Керманич авто здійснив ДТП та зник з місця пригоди.
На місці дорожньо-транспортної пригоди патрульні опитали свідків та обстежили прилеглу територію. В результаті чого виявили чоловіка, який був схожий за описом.
Поліцейські встановили, що за кермом викраденого автомобіля перебував 39-річний чоловік, який в стані сп’яніння не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Огляд на стан алкогольного сп'яніння показав результат — 1, 92 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.
Патрульні склали на нього відповідні адміністративні матеріали та викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.
Наразі за цим фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Серед звільнених учора з російського полону – лучанин
Сьогодні, 13:43
На Волині чоловік зберігав вдома боєприпаси
Сьогодні, 13:30
П'яний волинянин викрав авто і скоїв ДТП: деталі
Сьогодні, 13:15
Двоє волинян викрали скутер та авто. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Медіа