П'яний волинянин викрав авто і скоїв ДТП: деталі

Патрульні затримали керманича, який в стані сп’яніння здійснив ДТП, ймовірно, на викраденому автомобілі.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора, 8 січня, патрульні отримали повідомлення про заволодіння транспортним засобом. Прибувши на місце події, інспектори виявили заявника. Останній повідомив, що припаркував автомобіль марки Daewoo Sens на проспекті Волі та пішов у справах. Коли чоловік повернувся, автомобіля вже не було.Під час спілкування із заявником в радіоефір патрульним надійшло повідомлення про те, що автомобіль схожий за орієнтуванням виявили на вулиці Рівненській. Керманич авто здійснив ДТП та зник з місця пригоди.На місці дорожньо-транспортної пригоди патрульні опитали свідків та обстежили прилеглу територію. В результаті чого виявили чоловіка, який був схожий за описом.Поліцейські встановили, що за кермом викраденого автомобіля перебував 39-річний чоловік, який в стані сп’яніння не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Огляд на стан алкогольного сп'яніння показав результат — 1, 92 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.Патрульні склали на нього відповідні адміністративні матеріали та викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.Наразі за цим фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.