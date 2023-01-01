Серед звільнених учора з російського полону – лучанин

Серед звільнених учора з російського полону – лучанин
Серед звільнених вчора, 8 січня, з полону військових – волинянин.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Під час першого обміну військовополоненими у новому році вдалось визволити 50 українців, серед яких – волинянин.

Гіричук Роман Антолійович, 1978 року народження, уродженець і житель міста Луцьк.

"Вітаємо Захисника з поверненням! Швидкої зустрічі із рідними та близькими - на своїй землі", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, полон
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