Серед звільнених учора з російського полону – лучанин
Сьогодні, 13:43
Серед звільнених вчора, 8 січня, з полону військових – волинянин.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Під час першого обміну військовополоненими у новому році вдалось визволити 50 українців, серед яких – волинянин.
Гіричук Роман Антолійович, 1978 року народження, уродженець і житель міста Луцьк.
"Вітаємо Захисника з поверненням! Швидкої зустрічі із рідними та близькими - на своїй землі", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Під час першого обміну військовополоненими у новому році вдалось визволити 50 українців, серед яких – волинянин.
Гіричук Роман Антолійович, 1978 року народження, уродженець і житель міста Луцьк.
"Вітаємо Захисника з поверненням! Швидкої зустрічі із рідними та близькими - на своїй землі", - йдеться в повідомленні.
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