З російського полону звільнили ще 50 українських військових

50 українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росйських окупантів, повернулися додому.Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак."Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів", - йдеться у дописі Єрмака.Додому повернулися люди, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також частина оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.Андрій Єрмак зазначив, що робота з організації наступних обмінів продовжується і триватиме, поки всі українці не будуть визволені з полону.Також очільник Офісу президента подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за чудову роботу.