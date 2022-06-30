З російського полону звільнили ще 50 українських військових
Сьогодні, 15:52
50 українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росйських окупантів, повернулися додому.
Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів", - йдеться у дописі Єрмака.
Додому повернулися люди, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також частина оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.
Андрій Єрмак зазначив, що робота з організації наступних обмінів продовжується і триватиме, поки всі українці не будуть визволені з полону.
Також очільник Офісу президента подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за чудову роботу.
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Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів", - йдеться у дописі Єрмака.
Додому повернулися люди, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також частина оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.
Андрій Єрмак зазначив, що робота з організації наступних обмінів продовжується і триватиме, поки всі українці не будуть визволені з полону.
Також очільник Офісу президента подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за чудову роботу.
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