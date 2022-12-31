Волинянин пішов з ВІА «Кіп`яток» та «VIP Тернопіль»

Відомий волинський вокаліст та гуморист Аркадій Войтюк повідомив про завершення гумористичної кар`єри.Про це уродженець Ковеля написав на своїй сторінці у фейсбуці."Коли футболіст завершує свою футбольну кар‘єру, то ЗМІ пишуть:«Повісив бутси на цвях».Щось схоже відбулося зі мною. З 1 січня цього року я прийняв для себе рішення, що завершую свою гумористичну кар‘єру у VIP Тернопіль і ховаю свою форму в шафу", - йдеться у дописі Аркадія Войтюка.Волинянин додав, що таке рішення - зважене і визріло давно, але хотілося ще гідно відпрацювати благодійний тур Канадою та концерти в Туреччині, а новий рік розпочати з чистого листка."Штатний" вокаліст «VIP Тернопіль» подякував команді за роки роботи та пригадав досягнення - перемоги в гумористичних лігах, здобуття літнього кубку Ліги Сміху у Юрмалі."Ми залишаємося друзями, але наші шляхи на сцені розходяться.Ви більше не побачите мене на концертах VIP Тернопіль чи у ВІА Кіп‘ятку, - відтепер я сам по собі. Так, одному завжди важче, аніж в команді, але я давно готовий до цієї відповідальності. Надіюся, ці зміни підштовхнуть до кращого і VIP Тернопіль, і мене", - зазначив Войтюк і додав, що зосередиться на написанні нових пісень та підготовці сольних концертів.