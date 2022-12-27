«Вискочив» на зустрічну: на Волині Peugeot втаранився у ЗАЗ

«Вискочив» на зустрічну: на Волині Peugeot втаранився у ЗАЗ
На Волині патрульні притягнули до відповідальності водія, який вчинив ДТП.


Увечері 7 січня патрульні отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду. Прибувши на місце події, поліцейські виявили дві автівки зі значними механічними пошкодженнями, - повідомляють у поліції Волині.

Інспектори з'ясували, що водій на Peugeot не дотримався безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку та виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок цього керманич здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ, що рухався в зустрічному напрямку.
«Вискочив» на зустрічну: на Волині Peugeot втаранився у ЗАЗ
«Вискочив» на зустрічну: на Волині Peugeot втаранився у ЗАЗ

На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Водії пройшли тест на стан сп'яніння. Прилад Drager показав, що вони обидва — тверезі.
На кермувальника Peugeot патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. На водія ЗАЗ також винесли постанову за ч. 2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

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Теги: аварія, Волинь
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