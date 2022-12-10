«Бойові кролі» допомогли снайперам знищити групу росіян. ВІДЕО
Сьогодні, 17:55
Служба безпеи України повідомила про успішно виконане завдання зі знищення групи російських окупантів.
На відео, опублікованому на сторінці СБУ, видно, що українським снайперам дпомагали незвичні помічники - кролі.
Про це працівники з гуморомрозповіли для всіх.
"Секретна українська зброя в роботі: бойові кролі виманили орків під снайперський вогонь СБУ. Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян. Її прицільним вогнем вразила снайперська група ЦСО «А» СБУ: двох окупантів було знищено", - йдеться у дописі.
Ціль відпрацьована, зведена група повернулася на базу без втрат.
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На відео, опублікованому на сторінці СБУ, видно, що українським снайперам дпомагали незвичні помічники - кролі.
Про це працівники з гуморомрозповіли для всіх.
"Секретна українська зброя в роботі: бойові кролі виманили орків під снайперський вогонь СБУ. Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян. Її прицільним вогнем вразила снайперська група ЦСО «А» СБУ: двох окупантів було знищено", - йдеться у дописі.
Ціль відпрацьована, зведена група повернулася на базу без втрат.
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