«Бойові кролі» допомогли снайперам знищити групу росіян. ВІДЕО

Служба безпеи України повідомила про успішно виконане завдання зі знищення групи російських окупантів.На відео, опублікованому на сторінці СБУ, видно, що українським снайперам дпомагали незвичні помічники - кролі.Про це працівники з гуморомрозповіли для всіх."Секретна українська зброя в роботі: бойові кролі виманили орків під снайперський вогонь СБУ. Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян. Її прицільним вогнем вразила снайперська група ЦСО «А» СБУ: двох окупантів було знищено", - йдеться у дописі.Ціль відпрацьована, зведена група повернулася на базу без втрат.