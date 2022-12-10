«Бойові кролі» допомогли снайперам знищити групу росіян. ВІДЕО

«Бойові кролі» допомогли снайперам знищити групу росіян. ВІДЕО
Служба безпеи України повідомила про успішно виконане завдання зі знищення групи російських окупантів.

На відео, опублікованому на сторінці СБУ, видно, що українським снайперам дпомагали незвичні помічники - кролі.

Про це працівники з гуморомрозповіли для всіх.

"Секретна українська зброя в роботі: бойові кролі виманили орків під снайперський вогонь СБУ. Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян. Її прицільним вогнем вразила снайперська група ЦСО «А» СБУ: двох окупантів було знищено", - йдеться у дописі.

Ціль відпрацьована, зведена група повернулася на базу без втрат.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: СБУ, війна, снайпер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Бойові кролі» допомогли снайперам знищити групу росіян. ВІДЕО
Сьогодні, 17:55
Волинська майстриня 30 років виготовляє різдвяні дідухи та інші солом`яні вироби
Сьогодні, 17:14
«Вискочив» на зустрічну: на Волині Peugeot втаранився у ЗАЗ
Сьогодні, 16:33
З російського полону звільнили ще 50 українських військових
Сьогодні, 15:52
Волинянин пішов з ВІА «Кіп`яток» та «VIP Тернопіль»
Сьогодні, 14:59
Схожі новини
СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП
10 грудень, 2022, 11:04
СБУ знайшла ватажка росіян, який 24 лютого наказав розстріляти цивільних біля Харкова СБУ знайшла ватажка росіян, який 24 лютого наказав розстріляти цивільних біля Харкова
08 грудень, 2022, 17:45
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях України СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях України
02 грудень, 2022, 09:45
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ у приміщеннях УПЦ МП СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ у приміщеннях УПЦ МП
23 листопад, 2022, 09:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Бойові кролі» допомогли снайперам знищити групу росіян. ВІДЕО
Сьогодні, 17:55
 0
Волинська майстриня 30 років виготовляє різдвяні дідухи та інші солом`яні вироби
Сьогодні, 17:14
 0
«Вискочив» на зустрічну: на Волині Peugeot втаранився у ЗАЗ
Сьогодні, 16:33
 0
З російського полону звільнили ще 50 українських військових
Сьогодні, 15:52
 0
Волинянин пішов з ВІА «Кіп`яток» та «VIP Тернопіль»
Сьогодні, 14:59
 0
Медіа
відео
1/8